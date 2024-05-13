Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vicky Prasetyo dan Mantan Istri Pertama Kompak Hadiri Wisuda Anak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |20:45 WIB
Vicky Prasetyo dan Mantan Istri Pertama Kompak Hadiri Wisuda Anak
Vicky Prasetyo dan mantan istri pertama kompak hadiri wisuda anak (Foto: Instagram/vickyprasetyo777)
A
A
A

JAKARTA - Vicky Prasetyo membuat heboh usai mengunggah foto saat menghadiri acara wisuda sekolah anaknya, Cinta Prasetyo. Bukan tanpa alasan, pasalnya Vicky terlihat tampil kompak bersama mantan istri pertamanya, Rama Nuraini, mendampingi putri mereka di acara sekolah.

Dalam unggahan tersebut, Vicky dan mantan istrinya terlihat sama-sama mengenakan pakaian serba hitam. Bahkan keduanya yang berdiri di samping kanan-kiri sang putri, nampak tersenyum ke arah kamera.

Lewat unggahannya, pria yang dijuluki Gladiator ini mengaku sangat bersyukur lantaran anaknya baru saja lulus dari Sekolah Menengan Atas. Menariknya, Vicky pun tak lupa mengucapkan terima kasih pada sang mantan istri, lantaran sudah mendidik Cinta hingga menjadi remaja yang membanggakan seperti saat ini.

"Alhamdulillah kaka @cintaprasetyo777 da lulus SMA mohon doanya ya jadi anak yg soleha ....," ujar Vicky.

Vicky Prasetyo

Vicky Prasetyo dan mantan istri pertama kompak hadiri wisuda anak (Foto: Instagram/vickyprasetyo777)


"Terimakasih Rama sudah menjadi ibu yg sabar dan hebat Terimakasih tak terhingga untuk guru2 dari @smatulusbhakti," sambungnya.

Menariknya, dalam kesempatan itu Vicky juga sempat tampil di atas panggung dan menghibur rekan-rekan di sekolah Cinta. Bukan hanya bernyanyi, Vicky juga mengajak para tamu yang hadir untuk berjoget.

Melihat potret keakraban Vicky dan mantan istrinya, netizen pun ramai memberikan komentar. Termasuk memberikan ucapan selamat, lantaran putrinya akan segera memasuki masa perkuliahan.

"Alhamdulillah selamat ya kk Cinta selamat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tetap semangat kk cantik sukses selalu aamiin," kata zikri***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170697/kalina_oktarani_dan_vicky_prasetyo-szhj_large.jpg
Vicky Prasetyo Minta Kalina Oktarani Move On darinya: Setop Jual Air Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124484/vicky_prasetyo-SipY_large.jpg
Vicky Prasetyo Mandi Kembang Sebelum Shalat Ied, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124346/vicky_prasetyo-wi8p_large.jpg
Tak Ada yang Urus, Vicky Prasetyo Berat Jalani Ramadhan Tanpa Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/33/3124304/vicky_prasetyo-vY9J_large.jpg
Lebaran, Vicky Prasetyo Siapkan THR Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011739/anak-vicky-prasetyo-masuk-rumah-sakit-gegara-dbd-dan-gejala-tipes-gojYCjpxnC.jpeg
Anak Vicky Prasetyo Masuk Rumah Sakit Gegara DBD dan Gejala Tipes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/33/2998274/vicky-prasetyo-masih-berharap-soal-jodoh-di-usianya-yang-genap-kepala-4-6iukDTvuQG.jpeg
Vicky Prasetyo Masih Berharap soal Jodoh di Usianya yang Genap Kepala 4
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement