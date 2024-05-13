Vicky Prasetyo dan Mantan Istri Pertama Kompak Hadiri Wisuda Anak

Vicky Prasetyo dan mantan istri pertama kompak hadiri wisuda anak (Foto: Instagram/vickyprasetyo777)

JAKARTA - Vicky Prasetyo membuat heboh usai mengunggah foto saat menghadiri acara wisuda sekolah anaknya, Cinta Prasetyo. Bukan tanpa alasan, pasalnya Vicky terlihat tampil kompak bersama mantan istri pertamanya, Rama Nuraini, mendampingi putri mereka di acara sekolah.

Dalam unggahan tersebut, Vicky dan mantan istrinya terlihat sama-sama mengenakan pakaian serba hitam. Bahkan keduanya yang berdiri di samping kanan-kiri sang putri, nampak tersenyum ke arah kamera.

Lewat unggahannya, pria yang dijuluki Gladiator ini mengaku sangat bersyukur lantaran anaknya baru saja lulus dari Sekolah Menengan Atas. Menariknya, Vicky pun tak lupa mengucapkan terima kasih pada sang mantan istri, lantaran sudah mendidik Cinta hingga menjadi remaja yang membanggakan seperti saat ini.

"Alhamdulillah kaka @cintaprasetyo777 da lulus SMA mohon doanya ya jadi anak yg soleha ....," ujar Vicky.

Vicky Prasetyo dan mantan istri pertama kompak hadiri wisuda anak (Foto: Instagram/vickyprasetyo777)





"Terimakasih Rama sudah menjadi ibu yg sabar dan hebat Terimakasih tak terhingga untuk guru2 dari @smatulusbhakti," sambungnya.

Menariknya, dalam kesempatan itu Vicky juga sempat tampil di atas panggung dan menghibur rekan-rekan di sekolah Cinta. Bukan hanya bernyanyi, Vicky juga mengajak para tamu yang hadir untuk berjoget.

Melihat potret keakraban Vicky dan mantan istrinya, netizen pun ramai memberikan komentar. Termasuk memberikan ucapan selamat, lantaran putrinya akan segera memasuki masa perkuliahan.

"Alhamdulillah selamat ya kk Cinta selamat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tetap semangat kk cantik sukses selalu aamiin," kata zikri***.