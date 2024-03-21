Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

AKMU Umumkan Nama Fandom Resmi setelah 1 Dekade Debut

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |12:00 WIB
AKMU Umumkan Nama Fandom Resmi setelah 1 Dekade Debut
AKMU umumkan nama fandom resmi setelah 1 dekade debut. (Foto: YG Entertainment)
A
A
A

SEOUL - Grup duo kakak beradik, AKMU merayakan anniversary mereka yang ke-10 dengan cara yang tak biasa. Lee Chan Hyuk dan Lee Su Hyun akhirnya mengumumkan nama fandom resmi mereka. 

Pada 21 Maret 2024, YG Entertainment memperkenalkan ‘AKKADEMY’ sebagai nama fandom resmi AKMU. Nama itu merupakan gabungan dari dua kata, ‘AKMU’ dan ‘ACADEMY’, yang merujuk pada organisasi sebagai pusat seni. 

“Kami mempersiapkan berbagai proyek untuk membalas cinta dan dukungan yang diberikan fans selama 10 tahun terakhir. Kami berencana mengembangkan cerita tentang AKMU ke depannya. Jadi, tolong nantikan,” kata agensi tersebut. 

AKMU alias Akdong Musician memulai karier mereka lewat ajang K-Pop Star yang digelar pada 2012. Kekuatan grup duo ini terletak pada vokal lembut Lee Su Hyun dan kemampuan Lee Chan Hyuk menciptakan lagu-lagu easy listening

AKMU umumkan nama fandom resmi setelah 1 dekade debut. (Foto: YG Entertainment)

Mereka kemudian debut di bawah naungan YG Entertainment di usia 17 dan 14 tahun lewat album ‘Play’ yang dirilis, pada April 2014. Album itu terbilang sukses dengan 6,9 juta unduhan dan meraih penghargaan Album Pop Terbaik dari Korean Music Awards. 

Setelah awal yang manis, AKMU kembali merilis album lainnya seperti ‘Spring’ dan ‘Winter’ yang juga mendapat sambutan hangat publik. Penjualan digital album-album mereka bahkan sudah menyentuh angka 23 juta unduhan di Korea Selatan.*

(SIS)

