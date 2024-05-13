Kenalan dengan Chintana Jo, Musisi Bertalenta yang Juga Penulis Lagu

JAKARTA - Chintana Emanuella Johannes atau yang dikenal dengan sapaan Chintana Jo merupakan musisi baru yang siap mewarnai industri musik Tanah Air. Talentanya yang luar biasa, membuat Chintana Jo tentunya siap untuk bersaing di industri musik.

Chintana Jo mengenal musik sejak kecil dari sang ayah, Ricky Jo yang merupakan seorang musisi legendaris dari band Emerald. Sejak kecil ia sudah dikenalkan berbagai genre musik, namun ia lebih tertarik pada musik jazz.

Chintana Jo mengatakan bahwa ia diajak untuk menjadi vokalis Emerald pada 2017. Awalnya hanya coba-coba menyanyi bersama Emerald, tetapi kemudian berlanjut sampai saat ini.

Tak hanya seorang penyanyi, Chintana juga seorang penulis lagu lho. Terjun ke dunia hiburan sejak usianya 18 tahun, semua lagu-lagu yang sudah dirilis merupakan ciptaannya.

Kenalan dengan Chintana Jo, musisi bertalenta yang juga penulis lagu (Foto: Aldhi Chandra/MPI)





“Aku setiap kali nulis lirik lagu itu dari pengalaman pribadi,” ujar Chintana kepada MNC Portal, Senin, 13 Mei 2024.

Meski sudah banyak lirik lagu yang dia tulis, ada kalanya ia merasa kehilangan ide. Ketika muncul momen itu, ia mengaku tidak memaksakan.

“Aku nggak maksain buat selesain. Kalau emang belum bisa kelar harus berhenti dulu nggak mau maksain. Kayak lagu Lagi-Lagi itu berhenti dulu, dua tahun baru selesai,” ucapnya.