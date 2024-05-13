Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kenalan dengan Chintana Jo, Musisi Bertalenta yang Juga Penulis Lagu

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |02:30 WIB
Kenalan dengan Chintana Jo, Musisi Bertalenta yang Juga Penulis Lagu
Kenalan dengan Chintana Jo, musisi bertalenta yang juga penulis lagu (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Chintana Emanuella Johannes atau yang dikenal dengan sapaan Chintana Jo merupakan musisi baru yang siap mewarnai industri musik Tanah Air. Talentanya yang luar biasa, membuat Chintana Jo tentunya siap untuk bersaing di industri musik.

Chintana Jo mengenal musik sejak kecil dari sang ayah, Ricky Jo yang merupakan seorang musisi legendaris dari band Emerald. Sejak kecil ia sudah dikenalkan berbagai genre musik, namun ia lebih tertarik pada musik jazz.

Chintana Jo mengatakan bahwa ia diajak untuk menjadi vokalis Emerald pada 2017. Awalnya hanya coba-coba menyanyi bersama Emerald, tetapi kemudian berlanjut sampai saat ini.

Tak hanya seorang penyanyi, Chintana juga seorang penulis lagu lho. Terjun ke dunia hiburan sejak usianya 18 tahun, semua lagu-lagu yang sudah dirilis merupakan ciptaannya.

Chintana Jo (Aldhi Chandra)

Kenalan dengan Chintana Jo, musisi bertalenta yang juga penulis lagu (Foto: Aldhi Chandra/MPI)


“Aku setiap kali nulis lirik lagu itu dari pengalaman pribadi,” ujar Chintana kepada MNC Portal, Senin, 13 Mei 2024.

Meski sudah banyak lirik lagu yang dia tulis, ada kalanya ia merasa kehilangan ide. Ketika muncul momen itu, ia mengaku tidak memaksakan.

“Aku nggak maksain buat selesain. Kalau emang belum bisa kelar harus berhenti dulu nggak mau maksain. Kayak lagu Lagi-Lagi itu berhenti dulu, dua tahun baru selesai,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement