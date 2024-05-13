Sarwendah Buru Netizen yang Sebut Dirinya Punya Hubungan Khusus dengan Betrand Peto

JAKARTA - Sarwendah memilih untuk meladeni orang-orang yang melayangkan hujatan dan fitnah keji pada keluarganya. Diketahui, saat dia mengunggah video di akun TikTok bersama anak angkatnya, Betrand Peto, ada beberapa netizen yang menyebut bahwa remaja 19 tahun itu akan menggantikan posisi Ruben Onsu.

Jika selama ini Sarwendah memilih untuk diam dan tak peduli dengan orang-orang yang menyebut bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan Betrand Peto, tidak demikian saat ini. Istri Ruben Onsu itu justru memilih untuk memperpanjang urusannya dengan netizen, dan berusaha untuk mencari keberadaan mereka.

Melalui akun TikToknya, Sarwendah pun sempat menegur salah satu netizen yang menuliskan komentar miring terhadap dirinya dan sang anak angkat. Bahkan dia pun sempat meminta agar netizen tersebut bisa melontarkan permintaan maaf di hadapan umum.

"Ayah baru ya gantiin Ruben Onsu," kata akun cancer.

Sarwendah buru netizen yang menyebutnya punya hubungan khusus dengan Betrand Peto (Foto: TikTok/sarwendahofficial)

"Hallo mbak, kata tim kuasa hukum saya ada warung ya di depan rumah mbak? Ditunggu itikat baiknya ya, ngatain di depan umum minta maaf pun begitu ya kak," tulis Sarwendah di kolom komentar.

Selain itu, akun @jayamulia juga sempat disorot oleh Sarwendah usai menyebut bahwa dia jatuh cinta dengan Betrand Peto.

"Aku yakin ibu angkat jatuh cinta," kata akun tersebut.