Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah Buru Netizen yang Sebut Dirinya Punya Hubungan Khusus dengan Betrand Peto

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |19:05 WIB
Sarwendah Buru Netizen yang Sebut Dirinya Punya Hubungan Khusus dengan Betrand Peto
Sarwendah buru netizen yang menyebutnya punya hubungan khusus dengan Betrand Peto (Foto: Instagram/sarwendah29)
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah memilih untuk meladeni orang-orang yang melayangkan hujatan dan fitnah keji pada keluarganya. Diketahui, saat dia mengunggah video di akun TikTok bersama anak angkatnya, Betrand Peto, ada beberapa netizen yang menyebut bahwa remaja 19 tahun itu akan menggantikan posisi Ruben Onsu.

Jika selama ini Sarwendah memilih untuk diam dan tak peduli dengan orang-orang yang menyebut bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan Betrand Peto, tidak demikian saat ini. Istri Ruben Onsu itu justru memilih untuk memperpanjang urusannya dengan netizen, dan berusaha untuk mencari keberadaan mereka.

Melalui akun TikToknya, Sarwendah pun sempat menegur salah satu netizen yang menuliskan komentar miring terhadap dirinya dan sang anak angkat. Bahkan dia pun sempat meminta agar netizen tersebut bisa melontarkan permintaan maaf di hadapan umum.

"Ayah baru ya gantiin Ruben Onsu," kata akun cancer.

Sarwendah

Sarwendah buru netizen yang menyebutnya punya hubungan khusus dengan Betrand Peto (Foto: TikTok/sarwendahofficial)

"Hallo mbak, kata tim kuasa hukum saya ada warung ya di depan rumah mbak? Ditunggu itikat baiknya ya, ngatain di depan umum minta maaf pun begitu ya kak," tulis Sarwendah di kolom komentar.

Selain itu, akun @jayamulia juga sempat disorot oleh Sarwendah usai menyebut bahwa dia jatuh cinta dengan Betrand Peto.

"Aku yakin ibu angkat jatuh cinta," kata akun tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184710/sarwendah-r2ZY_large.jpg
Sarwendah Klarifikasi soal Uang Sampah Rp5 Juta, Ternyata Tagihan sebelum Cerai dari Ruben Onsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184661/sarwendah-EIDo_large.jpg
Sarwendah Klaim Ruben Onsu Beri Uang Saku Terbatas selama Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184608/sarwendah-XNtV_large.jpg
Sarwendah Bantah Sengaja Pojokkan Ruben Onsu dengan Membongkar Masalah Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184523/sarwendah-SKbv_large.jpg
Sarwendah Sebut Nafkah Rp200 Juta dari Ruben Onsu, Bagian dari Kesepakatan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184447/sarwendah-kzo6_large.jpg
Sarwendah Klaim Sempat Laporan ke Ruben Onsu soal Debt Collector tapi Direspons Tak Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184252/sarwendah_tan-oUh1_large.jpg
Reaksi Sarwendah Dituding Ruben Onsu Eksploitasi Anak Lewat Live Jualan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement