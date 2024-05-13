Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Ajukan Asesmen di Sidang Perdana Kasus Narkoba

Selvianus , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |16:35 WIB
Ammar Zoni Ajukan Asesmen di Sidang Perdana Kasus Narkoba
Ammar Zoni ajukan asesmen di sidang perdana kasus narkoba (Foto: Instagram/ammarzoni)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika, dengan terdakwa Ammar Zoni. Sayangnya, Ammar Zoni tidak dihadirkan ke dalam ruang sidang dan hanya mengikuti persidangan secara daring dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

Dalam persidangan yang digelar hari ini, Senin (13/5/2024), kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias mengajukan permohonan asesmen rehabilitasi kepada Majelis Hakim persidangan.

"Mohon izin yang mulia, saya mau mengajukan dan memasukan berkas permohonan asesmen untuk klien saya (Ammar Zoni)," ujar Jon Mathias di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (13/5/2024).

"Kalau bisa sekarang ya," timpal Hakim Ketua.

Jon kemudian memberikan berkas pengajuan asesmen rehabilitasi untuk Ammar kepada hakim dan pimpinan sidang pun menerima berkas tersebut.

Ammar Zoni (MPI)

Ammar Zoni ajukan asesmen di sidang perdana kasus narkoba (Foto: Selvianus/MPI)


Usai sidang, Jon menyebut kalau pengajuan asesmen rehabilitasi untuk Ammar adalah hak kliennya, baik masih dalam proses penyidikan atau persidangan.

"Karena asesmen nantinya akan diajukan kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari BNNP. Dengan tujuan mengetahui seberapa jauh ketergantungan Ammar terhadap narkotika," ucapnya.

Bukan hanya itu, Jon menyebut pengajuan asesmen rehabilitas juga untuk mengetahui, apakah proses Rehab Ammar di kasus sebelumnya sudah mencukupi atau tidak. Sebab, mantan suami Irish Bella ini sempat di rehabilitasi beberapa bulan lalu, namun kembali ditangkap polisi karena kasus yang sama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183481/ammar_zoni-cuo9_large.jpg
Tiba-Tiba, Ammar Zoni Bahas soal Pernikahan di Sidang Eksepsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183319/ammar_zoni-Jael_large.jpg
Ammar Zoni Ajukan 7 Poin dalam Eksepsi, Tolak Dakwaan dan Minta Dibebaskan dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207/ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178740/ammar_zoni-h7m0_large.jpg
Ammar Zoni Hadir dalam Sidang Peredaran Narkotika Lewat Zoom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178467/ammar_zoni-AvBU_large.jpg
Besok, Ammar Zoni akan Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177611/ammar_zoni-sADy_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Tak Mengenal 5 Tersangka Kasus Narkoba Lainnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement