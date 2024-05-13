5 Artis Cantik Pernah Dipacari Ruben Onsu sebelum Menikah dengan Sarwendah

JAKARTA - Artis cantik pernah dipacari Ruben Onsu sebelum menikah dengan Sarwendah dan memiliki tiga orang anak. Di masa lalu, presenter 40 tahun ini ternyata pernah dekat dengan beberapa artis cantik.

Siapa saja? Berikut lima artis cantik pernah dipacari Ruben Onsu sebelum menikah dengan Sarwendah seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Sheza Idris

Pada 2008, Ruben Onsu sempat menjalin hubungan asmara dengan pesinetron Sheza Idris. Mereka berpacaran selama 10 bulan sebelum akhirnya memutuskan berpisah. Perbedaan agama kabarnya menjadi faktor utama kandasnya hubungan keduanya.

2.Vanessa Angel

Mendiang Vanessa Angel juga pernah menjadi kekasih Ruben Onsu. Mereka mulai berpacaran setelah Vanessa putus dari aktor Dwi Andhika. Namun hubungan mereka kandas, setelah Ruben berselingkuh dengan seorang pedangdut.

3.Juwita Bahar

Pada 2010, Ruben Onsu dan Juwita Bahar menjalin hubungan asmara. Namun sayangnya, hubungan itu juga tidak berlangsung lama. Menurut Juwita, hubungan mereka kandas karena dirinya masih 14 tahun sementara Ruben sudah 27 tahun.