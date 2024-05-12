Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Febian dan Mahalini Beri Souvenir Ini untuk Tamu di Resepsi Pernikahan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |23:45 WIB
Rizky Febian dan Mahalini Beri Souvenir Ini untuk Tamu di Resepsi Pernikahan
Isi Souvenir Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini (Foto: Dok Axioo)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini baru saja melangsungkan resepsi pernikahan mewah pada Jumat, 10 Mei 2024. Diselenggarakan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, acara tersebut  turut dihadiri sejumlah tamu penting, mulai dari Presiden hingga para selebritis Tanah Air.

Baru-baru ini, terungkap isi souvenir dari resepsi Iky dan Lini. Momen itu diungkap oleh pemilik akun TikTok, @ekapermanaa_.

TikToker ini turut hadir dan menjadi tamu undangan di pernikahan Iky dan Lini. Ia pun meng-unboxing kotak besar berisi souvenir pernikahan mereka.

“Pantesan berat banget,” tulis akun itu.

Souvenir tersebut hadir berupa kotak yang begitu besar dan berat. Kotak itu dibalut dengan tas putih berlogo huruf H.

Souvenir pernikahan Rizky Febian dan Mahalini

Isi Souvenir Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini (Foto: TikTok/@ekapermanaa_)

Saat dibuka, packaging souvenir tersebut juga begitu elegan dengan warna ungu dan simbol huruf M dan R. Isinya pun bahan bangunan seperti candaan Sule, melainkan peralatan tableware yakni dua cangkir dan dua mangkuk.

Cangkir tersebut memiliki warna krem dengan corak bunga yang simple, namun tetap terlihat mewah dan elegan.

“Jadi ini isi souvenirnya ada dua gelas sama dua mangkuk, ini sangat bermanfaat sekali,” ungkap Eka.

Terungkapnya isi souvenir pernikahan Rizky Febian dan Mahalini ini sontak bikin netizen kagum. Banyak netizen mengatakan ada juga piring dan alat makan lainnya di kota souvenir Rizky dan Mahalini ini. Mereka ikut takjub dan ingin mendapat souvenir pernikahan dua sejoli itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
