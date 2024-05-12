Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tengku Dewi Putri Ingin Pisah Usai Diselingkuhi Andrew Andika Berkali-kali

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |20:45 WIB
Tengku Dewi Putri Ingin Pisah Usai Diselingkuhi Andrew Andika Berkali-kali
Teuku Dewi ingin pisah usai diselingkuhi Andrew Andika berkali-kali (Foto: Instagram/teukudewiputri_tdp)
JAKARTA - Tengku Dewi Putri mengaku tidak akan memberi kesempatan untuk Andrew Andika kembali ke pelukannya. Bukan tanpa alasan, pasalnya Andrew Andika sendiri sudah beberapa kali ketahuan selingkuh.

Setiap kali ketahuan selingkuh, Andrew Andika pun diakui selalu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sayangnya, Andrew Andika selalu saja ingkar janji hingga membuat Tengku Dewi muak.

Terlebih saat ini kondisi Tengku Dewi Putri tengah mengandung calon anak keduanya. Tengku Dewi ingin masa kehamilannya tak lagi dihiasi dengan kesedihan yang berlarut-larut sehingga tak ingin lagi hari-harinya diusik dengan memikirkan perselingkuhan yang dilakukan suaminya.'

"Aku sekarang sih pengen fokus kelahiran dulu ya. Karena aku kayaknya hamil ini tuh bener-bener banyak sedihnya gitu ya," kata Tengku Dewi Putri dikutip dari YouTube dr. Richard Lee, Minggu, (12/5/2024).

Andrew Andika dan Teuku Dewi

Teuku Dewi ingin pisah usai diselingkuhi Andrew Andika berkali-kali (Foto: Instagram/teukudewiputri_tdp)

Setelah dia melahirkan, kemungkinan Tengku Dewi baru akan memikirkan kelanjutan nasib rumah tangganya. Tengku Dewi pun mulai berpikir untuk berpisah dari Andrew Andika. Tak mungkin rasanya melanjutkan kehidupan bersama laki-laki yang telah menghianatinya berkali-kali.

"Jadi, mungkin setelah lahir dan bakal aku pikirin tapi kalau untuk sama-sama lagi kayaknya nggak mungkin ya Dok ya, udah terlalu banyak gitu, setelah saya akumulasi dari kita hidup bareng dan aku juga deserve to be happy," sambungnya.

