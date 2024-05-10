Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ditangkap Narkoba, Epy Kusnandar Pernah Idap Kanker Otak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |23:01 WIB
Ditangkap Narkoba, Epy Kusnandar Pernah Idap Kanker Otak
Epy Kusnandar ditangkap kasus narkoba (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kabar mengejutkan dari aktor Tanah Air, Epy Kusnandar. Pemain sinetron ini ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkotika dan diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat.

“Ya benar, Yang bersangkutan sudah kita amankan terkait penyalahgunaan narkoba," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi saat dikonfirmasi, Jumat, (10/5/2024).

Ditangkap Narkoba, Epy Kusnandar Pernah Idap Kanker Otak

Sosok Epy Kusnandar sendiri sempat menjadi sorotan soal kondisi kesehatannya. Sebelum terjerumus ke lembah narkotika, Epy sempat mengidap kanker otak dan divonis usianya tinggal hitungan bulan.

Aktor berusia 60 tahun ini mengidap penyakit tumor otak pada akhir 2011 silam. Epy sempat divonis hanya memiliki waktu hidup selama empat bulan.

Tak sampai di situ, penyakit kanker otak yang diderita Epy ini bahkan sempat membuat Epy mengalami blackout saat menyetir. Hal itu diungkap sang istri, Karina Ranau yang mengungkap sang suami mengidap penyakit yang parah.

Istri Epy mengatakan sang suami hampir menjalani operasi untuk kesembuhannya. Namun, mereka pun sepakat agar Epy melakukan perawatan tanpa operasi untuk melawan penyakit tersebut.

Di tengah kabar musibah itu, Tuhan justru berkata lain. Epy tetap berusaha untuk sembuh dan melawan penyakitnya. Pria asal Garut, Jawa Barat ini memiliki semangat hidup yang tinggi.

