HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Epy Kusnandar Kini Jualan Kolak dan Gorengan Bareng Istri

Ayu Larasati , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |13:05 WIB
Epy Kusnandar Kini Jualan Kolak dan Gorengan Bareng Istri
Epy Kusnandar jualan kolak dan gorengan bareng istri (Foto: Instagram/epy_kusnandar_official)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Epy Kusnandar sudah cukup lama tak tampil di televisi. Kini, pria 59 tahun itu kembali muncul dan menjadi sorotan lantaran profesi barunya.

Dalam akun Instagram milik sang istri, Karina Ranau, Epy kini tampak beralih profesi menjadi pebisnis makan. Bahkan di momen ramadan ini, ia pun menjual kolak hingga gorengan di kantin apartemen daerah Kalibata, Jakarta Selatan.

Beruntung meski kondisi Epy tidak seperti dulu, Karina Ranau masih setia membantu sang suami mengais rezeki di bulan Ramadhan ini. Hal itu bahkan terlihat dari video yang dibagikan oleh Karina Ranau, saat ia dengan cukup terampil mengupas ubi yang akan dijadikan kolak.

"Alhamdulillah hari ini," tulis Karina Ranau di Instagram @karinaranau9.

Epy Kusnandar

Epy Kusnandar jualan kolak dan gorengan bareng istri (Foto: Instagram/karinaranau9)

Bukan cuma kolak, Karina dan Epy Kusnandar menjual aneka macam gorengan dan takjil.

Unggahan Karina pun dibanjiri komentar positif dari netizen. Banyak yang memuji Karina karena tetap setia menemani mantan pesinetron Preman Pensiun tersebut.

"Saya salut dengan mbak karin semangat nya gak pernah surut semangat mbak sehat selalu sama bersama kang Mus," ujar @suwa***.

"Mba karin istri yang tulus banget, saat suami sakit tetap di samping nya, saat susah juga tetap bersama, salut bgt udah cantik wajah cantik hati pula," tulis akun @ika***.

(van)

