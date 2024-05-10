Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ji Chang Wook Asyik Liburan di Labuan Bajo, Berenang di Pink Beach

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |19:01 WIB
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Labuan Bajo, Berenang di Pink Beach
Ji Chang Wook liburan ke pink beach (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Korea Selatan, Ji Chang Wook tengah menikmati liburan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Bintang drama Korea, Welcome to Sam Dal-ri ini asyik menikmati indahnya Pantai Pink Beach di Pulau Komodo.

Momen Ji Chang Wook liburan di Labuan Bajo itu beredar di sejumlah sosial media. Salah satunya diunggah akun TikTok, @lovemetawin99. Video itu memerlihatkan Ji Chang Wook yang baru saja turun dari kapal.

Ji Chang Wook Asyik Liburan di Labuan Bajo, Berenang di Pink Beach

Ia juga terlihat asyik berjalan-jalan menyusuri pantai Pink Beach dengan kemeja navy dan celana pendeknya. Terlihat pesona aktor 36 tahun itu begitu terpancar saat liburan di Indonesia ini.

Tak cuma menyusuri pantai, Ji Chang Wook juga terlihat berenang di pantai yang indah itu. Momen itu diabadikan akun TikTok, @suzybae13_.

Nampak ia berjalan di tengah pasir berwarna merah muda dengan hanya mengenakan celana boxer, kemudian berenang di pantai Pink Beach tersebut. Terlihat gerak gerik Ji Chang Wook yang kegirangan saat menikmati indahnya suasana pantai Pink Beach yang indah dan memesona.

Halaman:
1 2
