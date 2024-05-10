Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Profil Jhonny Iskandar, Pedangdut Nyentrik Pelantun Bukan Pengemis Cinta

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |11:26 WIB
Profil Jhonny Iskandar, Pedangdut Nyentrik Pelantun <i>Bukan Pengemis Cinta</i>
Profil Jhonny Iskandar, pedangdut nyentrik pelantun Bukan Pengemis Cinta. (Foto: iNews)
JAKARTA - Pedangdut senior Jhonny Iskandar meninggal dunia di usia 64 tahun, pada Jumat (10/5/2024) pagi. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh Dewi, salah satu keponakan sang pedangdut. 

“Benar, beliau sudah berpulang Jumat pagi, sekitar pukul 08.30,” kata Dewi dalam keterangannya kepada awak media lewat sambungan telepon, pada Jumat (10/5/2024). 

Jhonny Iskandar lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 20 Oktober 1959. Kecintaannya pada musik dangdut sudah tumbuh sejak masih kanak-kanak. Namun sayang, kedua orangtuanya tak merestui keinginan Jhonny menjadi pedangdut. 

Meski begitu, dia tak menyerah mewujudkan mimpinya menjadi pedangdut. Di bawah bimbingan Ona Sutra, mendiang debut sebagai penyanyi dengan lengkingan suara dan penampilan nyentrik khasnya. 

Profil Jhonny Iskandar. (Foto: Okezone)

Jhonny Iskandar memang dikenal dengan penampilannya dengan rambut gondrong, kacamata bolong, dan topi yang membuat dia berbeda dengan pedangdut lainnya di era tersebut. 

Sepanjang era '90-an, Jhonny Iskandar menuai popularitas sebagai pedangdut solo maupun vokalis grup dangdut Orkes Moral Pengantar Minum Racun (OM PMR), lewat lagu Bukan Pengemis Cinta, Judul-Judulan, dan Ada Gak Ada

Jhonny Iskandar memutuskan mengundurkan diri dari OM PMR, pada awal 2018. Dia mengaku, perbedaan prinsip soal pembagian honor menjadi alasan utamanya hengkang dari orkes tersebut. 

