HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jhonny Iskandar Sempat Isi Acara Ulang Tahun Sebelum Meninggal Dunia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |11:50 WIB
Jhonny Iskandar Sempat Isi Acara Ulang Tahun Sebelum Meninggal Dunia
Jhonny Iskandar sempat isi acara ulang tahun sebelum meninggal dunia. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut senior Jhonny Iskandar tutup usia, pada Jumat (10/5/2024) pagi. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, sang pedangdut sempat menghadiri aara ulang tahun anak-anak. 

Hal itu diketahui dari unggahan mendiang di Instagram, 2 hari sebelum kepergiannya. “Permintaan dari putri neng Dessy Kusendang. Pengin ada Om Jois datang di hari ulang tahunnya. Baiklah,” ujar mendiang.

Dalam unggahan itu, Jhonny Iskandar terlihat bernyanyi di tengah anak-anak. Para orangtua yang hadir menemani anaknya di acara itu pun terlihat larut dalam lagu yang dibawakan mendiang. 

Momen Jhonny Iskandar menghadiri acara ulang tahun anak-anak itu menjadi momen terakhirnya sebelum meninggal dunia. Unggahan tersebut kemudian dipenuhi ucapan belasungkawa dari warganet. 

"Innalillahi wainnailaihi rojiun, turut berduka cita yang sangat mendalam," kata akun @intreygram. Akun @__ichaha menambahkan, "Inalillahiwainalillahirojiun Om, semoga husnul khotimah."

Jhonny Iskandar sempat isi acara ulang tahun 2 hari sebelum meninggal. (Foto: Instagram/@jhony.isk)

Berdasarkan keterangan keluarga, Jhonny Iskandar mengembuskan napas terakhirnya pada 10 Mei 2024, sekitar pukul 08.30 WIB. Sejauh ini, belum diketahui penyebab kematian sang pedangdut. 

Keluarga juga belum merilis keterangan detail pemakaman sang pedangdut. Saat ini, jenazah masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Sentul, Jawa Barat.*

(SIS)

