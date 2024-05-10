Pedangdut Senior Jhonny Iskandar Meninggal Dunia di Usia 63 Tahun

Jhonny Iskandar meninggal dunia di usai 63 tahun. (Foto: iNews)

JAKARTA - Pedangdut senior Jhonny Iskandar meninggal dunia di usia 63 tahun, pada Jumat (10/5/2024). Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh Dewi, salah satu keponakan sang pedangdut.

"Iya, Jhonny Iskandar sudah meninggal dunia tadi pagi sekitar pukul 08.30 WIB," ujarnya lewat sambungan telepon kepada awak media, pada Jumat (10/5/2024).

Namun sayangnya, sambungan telepon dengan Dewi terputus lantaran istri mendiang, Nurhayati, jatuh pingsan. Saat ini, jenazah mendiang disemayamkan di rumah duka di kawasan Sentul, Bogor.

Sejauh ini belu diketahui penyebab meninggalnya Jhonny Iskandar. Keluarga juga belum mengonfirmasi terkait detail pemakaman si pelantun Pengemis Cinta tersebut.

Jhonny Iskandar lahir di Madiun, Jawa Timur, 63 tahun silam. Dia memulai karier profesionalnya sebagai pedangdut dan vokalis OM PMR sejak era '80-an. Dia kemudian dikenal luas berkat lagu Bukan Pengemis Cinta.

Sepanjang kariernya, Jhonny Iskandar tak hanya dikenal dengan suara melengkingnya yang khas namun juga penampulan nyentriknya. Dia kerap tampil dengan rambut gondrong dan kacamata bolong dengan rantai menjuntai.

Dalam kehidupan pribadi, mendiang diketahui menikah dua kali. Pertama dengan pedangdut Mega Mustika di mana dia memiliki dua anak. Setelah bercerai, dia kembali menikah dan dikaruniai dua anak lainnya.*

