Bintang Porno Bonnie Blue Klaim Tidur dengan 122 Pelajar Pria dalam Waktu 3 Minggu

CANCUN - Bintang film porno Bonnie Blue mengklaim tidur dengan 122 pelajar pria di Cancun, Meksiko, dalam waktu sebulan. Hal itu dilakukannya untuk mendapatkan sensasi berhubungan badan dengan pria di dunia nyata.

Tak seperti di lokasi syuting, aktris 24 tahun ini mengaku, tak bisa menebak seperti apa ‘spesifikasi’ pasangannya di tempat tidur. “Ternyata, beberapa pelajar itu cukup besar. Kau tahu yang kumaksud kan?” ujarnya dikutip dari Daily Star, pada Sabtu (4/5/2024).

Bonnie Blue dalam keterangannya menambahkan, “Inilah keunikan pornografi realitas. Karena aku tidak bisa mempelajari anatomi para pelajar itu satu per satu dan aku tidak tahu ukuran mereka.”

Harus berhubungan badan dengan ratusan pelajar, Bonnie memastikan, tidak mengalami cedera. Dia juga rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan sejauh ini dinyatakan sehat dan tidak tertular penyakit kelamin.

Setelah menyelesaikan misinya bercinta dengan ratusan pelajar dalam waktu sebulan, kini bintang porno asal Nottingham, Inggris ini mengaku, sudah memiliki rencana eksperimen baru yang akan diwujudkannya dalam waktu dekat.

Eksperiman yang dimaksud Bonnie adalah berkencan dengan pria yang ditemuinya secara acak di beberapa pub di London. “Aku akan memberikan pelayanan menyenangkan bagi mereka yang berani menerima tantanganku ini,” ujar Bonnie Blue.*

(SIS)