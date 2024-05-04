Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bintang Porno Bonnie Blue Klaim Tidur dengan 122 Pelajar Pria dalam Waktu 3 Minggu

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Sabtu, 04 Mei 2024 |01:18 WIB
Bintang Porno Bonnie Blue Klaim Tidur dengan 122 Pelajar Pria dalam Waktu 3 Minggu
Bonnie Blue mengklaim tidur dengan 122 pelajar pria di Cancun, Meksiko, dalam waktu sebulan. (Foto: Instagram/@bonnie_blue_xo)
A
A
A

CANCUN - Bintang film porno Bonnie Blue mengklaim tidur dengan 122 pelajar pria di Cancun, Meksiko, dalam waktu sebulan. Hal itu dilakukannya untuk mendapatkan sensasi berhubungan badan dengan pria di dunia nyata. 

Tak seperti di lokasi syuting, aktris 24 tahun ini mengaku, tak bisa menebak seperti apa ‘spesifikasi’ pasangannya di tempat tidur. “Ternyata, beberapa pelajar itu cukup besar. Kau tahu yang kumaksud kan?” ujarnya dikutip dari Daily Star, pada Sabtu (4/5/2024). 

Bonnie Blue dalam keterangannya menambahkan, “Inilah keunikan pornografi realitas. Karena aku tidak bisa mempelajari anatomi para pelajar itu satu per satu dan aku tidak tahu ukuran mereka.” 

Harus berhubungan badan dengan ratusan pelajar, Bonnie memastikan, tidak mengalami cedera. Dia juga rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan sejauh ini dinyatakan sehat dan tidak tertular penyakit kelamin. 

Bintang porno Bonnie Blue klaim tidur dengan 122 pelajar pria selama sebulan. (Foto: Instagram/@bonnie_blue_xo)

Setelah menyelesaikan misinya bercinta dengan ratusan pelajar dalam waktu sebulan, kini bintang porno asal Nottingham, Inggris ini mengaku, sudah memiliki rencana eksperimen baru yang akan diwujudkannya dalam waktu dekat.

Eksperiman yang dimaksud Bonnie adalah berkencan dengan pria yang ditemuinya secara acak di beberapa pub di London. “Aku akan memberikan pelayanan menyenangkan bagi mereka yang berani menerima tantanganku ini,” ujar Bonnie Blue.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068653/perjalanan_shu_qi_pemeran_bintang_film_porno_hingga_jadi_sutradara_terkenal-aei1_large.jpg
Perjalanan Shu Qi, Pemeran Bintang Film Porno hingga Jadi Sutradara Terkenal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/33/3021688/10-bintang-film-panas-terkaya-dunia-ada-aktris-berdarah-thailand-Tl9TMkhKpu.jpg
10 Bintang Film Panas Terkaya Dunia, Ada Aktris Berdarah Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/33/2974679/depresi-bintang-film-porno-kagney-linn-karter-bunuh-diri-61mWD2rnaM.jpg
Depresi, Bintang Film Porno Kagney Linn Karter Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/33/2916975/bintang-film-panas-sky-bri-klaim-digoda-pemain-manchester-united-siapa-Accw3neET5.jpg
Bintang Film Panas Sky Bri Klaim Digoda Pemain Manchester United, Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/33/2890317/5-artis-film-panas-dengan-bayaran-termahal-di-dunia-ZkFDmynOW1.jpg
5 Artis Film Panas dengan Bayaran Termahal di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/33/2886264/dijanjikan-rp15-juta-meli-3gp-klaim-hanya-dibayar-rp1-juta-untuk-bintangi-film-porno-2SlpUNPXS4.jpg
Dijanjikan Rp15 Juta, Meli 3GP Klaim Hanya Dibayar Rp1 Juta untuk Bintangi Film Porno
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement