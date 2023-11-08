Bintang Film Panas Sky Bri Klaim Digoda Pemain Manchester United, Siapa?

LOS ANGELES - Bintang film panas Sky Bri mengklaim digoda pemain Manchester United lewat DM Instagram. Dia menyebut, sang atlet mengajaknya berpacaran.

"Awalnya, beberapa pesepakbola kirim DM lewat Instagram. Salah satu dari mereka adalah punya nama besar di Manchester United," ujar Sky Bri saat Live Instagram, dikutip dari Mirror, Rabu (8/11/2023).

Sayang, Bri enggan membocorkan lebih jauh siapa pemain Manchester United yang mengajaknya berpacaran tersebut. Perempuan asal Pennsylvania, Amerika Serikat itu juga tidak menjelaskan apakah dia membalas DM dari pria itu.

Bri merupakan bintang film panas, model Playboy, sekaligus content creator OnlyFans dengan 2,3 juta follower di Instagram dan 223.000 pengikut di Twitch. Sebelum ini, dia sempat dekat dengan YouTuber dan petinju Jake Paul.

Namun dalam podcast No Jumper pada awal 2023, Sky Bri mengaku, Jake hanya menjadikan dirinya sebagai selingan ketika hubungannya dengan Julia Rose bermasalah 2 tahun silam.

"Aku belum pernah bahas ini sebelumnya. Tapi di malam pertama aku berkenalan dengan Jake, dia langsung membawaku ke Puerto Rico. Tapi itu semua ternyata demi konten. Karena dia kemudian memintaku mengunggah semua itu di medsos," kata Sky Bri.*

(SIS)