Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Teuku Ryan Mencoba Ikhlas Usai Diputus Cerai dari Ria Ricis

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |21:45 WIB
Teuku Ryan Mencoba Ikhlas Usai Diputus Cerai dari Ria Ricis
Teuku Ryan mencoba ikhlas usai diputus cerai dari Ria Ricis (Foto: Instagram/teukuryantr)
A
A
A

JAKARTA - Perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan telah resmi diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (3/5/2024). Kini, Ricis pun telah resmi menyandang status janda dan mendapatkan hak asuh atas putri semata wayangnya, Cut Raifa Aramoana.

Setelah putusan cerai diumumkan, Teuku Ryan pun memberikan reaksi. Lewat Instagram Story pribadinya, pria asal Aceh itu mengaku ikhlas dengan putusan tersebut meski tidak sesuai harapannya.

"Tetep bisa menerima ketentuan Allah dengan rasa ikhlas dan syukur meskipun tidak sesuai keinginan," tulis Teuku Ryan di Instagram @teukuryantr, Jumat (3/5/2024).

Lebih lanjut, mantan ipar Oki Setiana Dewi ini menganggap bahwa perceraiannya dengan Ria Ricis akan memberikan pelajaran berharga ke depannya.

Teuku Ryan

Teuku Ryan mencoba ikhlas usai diputus cerai dari Ria Ricis (Foto: Instagram/teukuryantr)

"Allah tau aku kuat, Allah maha tau, takdir ini pasti yang terbaik dariMu. Terima kasih ya Allah," tutur Teuku Ryan.

Kini, selain menyandang status duda, Teuku Ryan wajib memberikan nafkah kepada putrinya sebesar Rp10 juta per bulan.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement