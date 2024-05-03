Teuku Ryan Mencoba Ikhlas Usai Diputus Cerai dari Ria Ricis

JAKARTA - Perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan telah resmi diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (3/5/2024). Kini, Ricis pun telah resmi menyandang status janda dan mendapatkan hak asuh atas putri semata wayangnya, Cut Raifa Aramoana.

Setelah putusan cerai diumumkan, Teuku Ryan pun memberikan reaksi. Lewat Instagram Story pribadinya, pria asal Aceh itu mengaku ikhlas dengan putusan tersebut meski tidak sesuai harapannya.

BACA JUGA: Ria Ricis Dilarang Mempersulit Teuku Ryan Bertemu Moana

"Tetep bisa menerima ketentuan Allah dengan rasa ikhlas dan syukur meskipun tidak sesuai keinginan," tulis Teuku Ryan di Instagram @teukuryantr, Jumat (3/5/2024).

Lebih lanjut, mantan ipar Oki Setiana Dewi ini menganggap bahwa perceraiannya dengan Ria Ricis akan memberikan pelajaran berharga ke depannya.

Teuku Ryan mencoba ikhlas usai diputus cerai dari Ria Ricis (Foto: Instagram/teukuryantr)

"Allah tau aku kuat, Allah maha tau, takdir ini pasti yang terbaik dariMu. Terima kasih ya Allah," tutur Teuku Ryan.

Kini, selain menyandang status duda, Teuku Ryan wajib memberikan nafkah kepada putrinya sebesar Rp10 juta per bulan.

(van)