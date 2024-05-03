Lee Seo Han Minta Maaf usai Video Tak Senonohnya di Studio Bang Ye Dam Viral

Aktor Lee Seo Han minta maaf usai video tak senonoh yang diambilnya di studio Bang Ye Dam viral di komunitas online. (Foto: Instagram/@eeseohan)

SEOUL - Aktor When the Weather is Fine, Lee Seo Han akhirnya merilis keterangan resmi terkait unggahan kontroversinya di Instagram, pada 2 Mei 2024. Dia mengaku, postingan tersebut hanya lelucon antarteman.

"Terkait video yang aku unggah kemarin, itu hanya lelucon antarteman laki-laki. Aku juga meminta maaf kepada Bang Ye Dam dan penggemarnya karena video itu diambil di studionya," ujarnya dalam Insta Story, pada Jumat (3/5/2024).

Lee Seo Han berharap, permasalahan tersebut tidak berkembang lebih jauh dan meminta netizen tidak salah paham dan menyebarkan kabar hoax tentang video tersebut. Pada akhir unggahannya, dia kembali meminta maaf.

"Sekali lagi, aku meminta maaf jika postingan tersebut mengganggu. Aku memastikan akan bersikap lebih hati-hati di masa depan," tuturnya menambahkan.