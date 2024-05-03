Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lee Seo Han Minta Maaf usai Video Tak Senonohnya di Studio Bang Ye Dam Viral

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |07:34 WIB
Lee Seo Han Minta Maaf usai Video Tak Senonohnya di Studio Bang Ye Dam Viral
Aktor Lee Seo Han minta maaf usai video tak senonoh yang diambilnya di studio Bang Ye Dam viral di komunitas online. (Foto: Instagram/@eeseohan)
A
A
A

SEOUL - Aktor When the Weather is Fine, Lee Seo Han akhirnya merilis keterangan resmi terkait unggahan kontroversinya di Instagram, pada 2 Mei 2024. Dia mengaku, postingan tersebut hanya lelucon antarteman. 

"Terkait video yang aku unggah kemarin, itu hanya lelucon antarteman laki-laki. Aku juga meminta maaf kepada Bang Ye Dam dan penggemarnya karena video itu diambil di studionya," ujarnya dalam Insta Story, pada Jumat (3/5/2024). 

Lee Seo Han berharap, permasalahan tersebut tidak berkembang lebih jauh dan meminta netizen tidak salah paham dan menyebarkan kabar hoax tentang video tersebut. Pada akhir unggahannya, dia kembali meminta maaf. 

"Sekali lagi, aku meminta maaf jika postingan tersebut mengganggu. Aku memastikan akan bersikap lebih hati-hati di masa depan," tuturnya menambahkan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180698/doyoung_nct-H7F4_large.JPG
Sebelum Wamil, Doyoung NCT Donasikan Rp1,16 Miliar untuk Bangun Sekolah di Uganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178956/kwon_hyun_bin-yLBt_large.jpg
Kwon Hyun Bin Bakal Gabung Angkatan Laut Korea Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178648/son_naeun-OV4s_large.jpg
Son Naeun Digaet Bintangi Drama Baru So Ji Sub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178372/lee_yi_kyung-xKY2_large.jpg
Perempuan Jerman Tuduh Aktor Lee Yi Kyung Kerap Kirim Chat Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177279/yang_se_chan-p7ZH_large.jpg
Yang Se Chan Divonis Idap Kanker Tiroid: Duniaku Terasa Runtuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176667/jung_sung_il-QnUx_large.JPG
Aktor Glory Jung Sung Il Resmi Cerai setelah 9 Tahun Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement