MUSIK

Nayeon TWICE Bakal Rilis Album Baru Juni 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |11:30 WIB
Nayeon TWICE Bakal Rilis Album Baru Juni 2024
Nayeon TWICE bakal rilis album baru Juni 2024. (Foto: NYLON)
SEOUL - JYP Entertainment akhirnya menjawab kabar yang mengatakan Nayeon TWICE akan merilis album solo terbarunya, pada Juni mendatang. 

“Benar, Nayeon saat ini sedang mempersiapkan proyek comeback solonya. Namun kami belum bisa mengumumkan jadwal rilis persisnya,” ujar agensi tersebut dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, Rabu (10/4/2024). 

Agensi tersebut berjanji, akan segera mengumumkan jadwal rilis album solo Nayeon TWICE jika semua persiapannya rampung. Ini akan menjadi album kedua bagi Nayeon setelah merilis mini album ‘IM NAYEON’ pada Juni 2022.

Nayeon TWICE akan rilis album baru pada Juni 2024. (Foto: Dispatch)

Tak hanya merilis album baru, Nayeon TWICE juga dipastikan menjadi salah satu pengisi acara dalam WATERBOMB 2024, salah satu festival musik musim panas terbesar di Korea Selatan.*

(SIS)

