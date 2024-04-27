Roy Marten Kembali ke Layar Kaca, Bintangi Series Kartu Keluarga di Vision+

JAKARTA - Roy Marten, kembali menghibur layar kaca dengan perannya yang menarik dalam Original Series Vision+ mendatang yang berjudul Kartu Keluarga. Series ini menceritakan kisah Sri Widuri (Bunga Zainal), seorang single mother yang berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik bagi putranya, Jarrot.

Demi mendapatkan Kartu Keluarga baru agar Bono bisa mendaftar ke SMP favorit di zona berbeda, Sri terpaksa harus terlibat dalam pernikahan palsu dengan Ambardi (Dimas Anggara).

Roy Marten berperan sebagai Pak Broto, ayah kandung Ambardi yang digambarkan sebagai sosok penuh humor dan tegas. Pak Broto sangat peduli dengan masa depan Ambardi dan ingin dia menikah dengan wanita yang berasal dari keluarga terpandang dan memiliki pendidikan tinggi.

Kembalinya Roy Marten ke layar kaca tentu menjadi kabar gembira bagi para penggemarnya yang sudah lama menantikan aksi aktingnya.

Pengalamannya yang luas di dunia akting memungkinkan dia untuk memerankan karakter Pak Broto dengan memuaskan. Penampilannya dalam series ini pun diyakini akan menjadi salah satu daya tarik utama bagi para penonton.