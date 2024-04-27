Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Roy Marten Kembali ke Layar Kaca, Bintangi Series Kartu Keluarga di Vision+

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |17:45 WIB
Roy Marten Kembali ke Layar Kaca, Bintangi Series Kartu Keluarga di Vision+
Original Series Vision+ Kartu Keluarga (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Roy Marten, kembali menghibur layar kaca dengan perannya yang menarik dalam Original Series Vision+ mendatang yang berjudul Kartu Keluarga. Series ini menceritakan kisah Sri Widuri (Bunga Zainal), seorang single mother yang berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik bagi putranya, Jarrot.

Demi mendapatkan Kartu Keluarga baru agar Bono bisa mendaftar ke SMP favorit di zona berbeda, Sri terpaksa harus terlibat dalam pernikahan palsu dengan Ambardi (Dimas Anggara).

Roy Marten Kembali ke Layar Kaca, Bintangi Series Kartu Keluarga di Vision+

Roy Marten berperan sebagai Pak Broto, ayah kandung Ambardi yang digambarkan sebagai sosok penuh humor dan tegas. Pak Broto sangat peduli dengan masa depan Ambardi dan ingin dia menikah dengan wanita yang berasal dari keluarga terpandang dan memiliki pendidikan tinggi.

Kembalinya Roy Marten ke layar kaca tentu menjadi kabar gembira bagi para penggemarnya yang sudah lama menantikan aksi aktingnya.

Pengalamannya yang luas di dunia akting memungkinkan dia untuk memerankan karakter Pak Broto dengan memuaskan. Penampilannya dalam series ini pun diyakini akan menjadi salah satu daya tarik utama bagi para penonton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement