HOME CELEBRITY TV SCOOP

Original Series Kartu Keluarga di Vision+ Hadirkan Bunga Zainal dan Dimas Anggara

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |17:45 WIB
Original Series Kartu Keluarga di Vision+ Hadirkan Bunga Zainal dan Dimas Anggara
Original Series Kartu Keluarga di Vision+ hadirkan Bunga Zainal dan Dimas Anggara (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ kembali menghadirkan Original Series terbaru berjudul 'Kartu Keluarga'. Dijadwalkan tayang perdana pada Mei 2024, series ini siap menghibur para penonton dengan cerita yang fresh dan akting luar biasa dari para pemainnya.

'Kartu Keluarga' dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Indonesia seperti Bunga Zainal dan Dimas Anggara. Bunga Zainal, yang dikenal dengan perannya di berbagai sinetron dan film populer akan memerankan Sri Widuri, seorang single mother yang gigih berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik bagi putranya. Sementara Dimas Anggara akan berperan sebagai Ambardi, seorang pengusaha batik berstatus duda.

Series ini akan menjadi momen comeback Bunga Zainal dan Dimas Anggara ke layar kaca. Keduanya kembali dengan akting yang luar biasa dan chemistry yang memukau. Perpaduan akting mereka dijamin akan membuat para penonton terhibur.

Kartu Keluarga menceritakan kisah Sri Widuri yang ingin mendaftarkan putranya ke SMP favorit. Namun, karena terhalang oleh peraturan zona sekolah, keinginannya pun pupus. Di tengah keputusasaan, Sri bertemu Ambardi yang tinggal di kecamatan yang sama dengan SMP yang diincar Jarot.Demi mewujudkan mimpi Jarot, Sri melakukan hal nekat.

Original Series Kartu Keluarga

Original Series Kartu Keluarga di Vision+ hadirkan Bunga Zainal dan Dimas Anggara (Foto: MNC Media)

Selain Bunga Zainal dan Dimas Anggara, "Kartu Keluarga" juga dibintangi oleh aktor dan aktris ternama lainnya seperti Roy Marten, Tora Sudiro, Oline Mendeng, dan Cindy Nirmala.

Jangan lewatkan "Kartu Keluarga", original series terbaru dari Vision+ yang akan tayang perdana pada bulan Mei 2024!

