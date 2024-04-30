Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nasihat Babe Cabita yang Jadi Pedoman Hidup Sang Istri hingga Kini

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |23:45 WIB
Nasihat Babe Cabita yang Jadi Pedoman Hidup Sang Istri hingga Kini
Nasihat Babe Cabita yang jadi pedoman istri (Foto: Instagram/babecabiita)
JAKARTA - Komika Babe Cabita sangat tegar menerima penyakitnya selama kurang lebih setahun terakhir, sebelum akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Babe telah wafat pada 9 April 2024 lantaran penyakit anemia aplastik.

Hingga saat ini, istri Babe Cabita, Zulfatih Indraloka, mengaku masih merasakan kesedihan mendalam atas kepergian suaminya itu.

Dia juga masih mengingat sederet nasehat dari mendiang Babe Cabita yang kini menjadi pedoman hidupnya.

"Dia yang menerima (penyakit itu), aku yang awalnya nggak terima, kayak 'kok suamiku?' Tapi dia selalu bilang 'nggak boleh, nggak boleh kayak gitu. Begitu kita udah dikasih cobaan, kalau kita nggak nerima nanti kita nggak dapat pahalanya'," kata Zulfatih Indraloka dikutip dari YouTube Richard Lee, Selasa (30/4/2024).

Babe Cabita

Nasihat Babe Cabita yang jadi pedoman istri (Foto: Instagram/babecabiita)


Perempuan yang akrab disapa Fatih itu menyebut mendiang Babe Cabita sering memberinya nasehat seputar kesabaran dan keikhlasan menerima takdir.

Bahkan, nasehat Babe diakui Fatih, bisa meredam kekesalan terhadap cobaan hidup.

"Aku lemas, tapi aku nggak berani marah dengan keadaan, dan dia selalu bilang 'kita jangan marah sama keadaan, kita pasti bisa kok lewatin ini'," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Fatih juga menjelaskan rencana Babe Cabita yang gagal terwujud.

1 2
