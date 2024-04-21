Fati Indraloka Unggah Video Sang Anak yang Ungkap Rasa Bangga kepada Babe Cabita

JAKARTA - Hari-hari Fati Indraloka masih saja dipenuhi dengan kenangan bersama sang suami, Babe Cabita semasa hidupnya. Meski sudah mengikhlaskan kepergian Babe, kenangan manis semasa hidup akan selalu terkenang di hati Fati. Menjadi pelipur lara ketika merasakan rindu yang mendalam.

Kali ini, Fati membagikan video putra sulungnya, Bambino yang mengungkap perasaan bangganya kepada sang ayah karena jago berenang. Bambino juga melempar candaan Babe sebagai sosok ayah yang hebat dan dikenal sebagai seorang komika.

BACA JUGA: Curhat Pilu Fati Indraloka Rindu Sosok Babe Cabita

"Kalau kamu mau jago, papa Babe yang ngajarinnya. Papa hebat banget, paling hebat Papa Babe, Babe Cabita yang Stand Up comedy itu," ujar Bambino dikutip dari unggahan Instagram @fatiyw.

Video tersebut diambil pada bulan Agustus 2023 lalu dimana saat itu Babe tengah menemani anak keduanya les renang. Bambino pun salut melihat ayahnya yang juga piawai saat berenang. Tak disangka, Bambino membuat video untuk mengungkap kebangaannya pada sang ayah.

"Nemu video bulan agustus 2023 saat papanya nemenin adek Nebula les renang terus papa lanjut renang gatau ide siapa bambino buat video begini," ujar Fati.