HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gaga Muhammad Ternyata Sudah Bebas dari Penjara Sebelum Lebaran

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |18:05 WIB
Gaga Muhammad Ternyata Sudah Bebas dari Penjara Sebelum Lebaran
Gaga Muhammad ternyata bebas dari penjara sebelum lebaran (Foto: Instagram/gagamuhammad)
A
A
A

JAKARTA - Gaga Muhammad ternyata sudah bebas dari penjara dan menghirup udara segar sejak sebelum lebaran. Saat ditanya awak media, Fahmi Bachmid yang merupakan kuasa hukum mantan kekasih Laura Anna itu mengatakan jika kliennya bebas sejak 10 April lalu.

Selain itu, Fahmi juga mengatakan bahwa kliennya juga sudah bisa menjalani lebaran bersama keluarga, pasca-bebas dari penjara.

"Satu minggu setelah lebaran, jadi dia ikut lebaran juga soalnya," ungkap Fahmi Bachmid kepada awak media.

Usai dinyatakan bebas, awak media sempat mencecar sejumlah pertanyaan mengenai bebasnya Gaga Muhammad secara murni atau bersyarat. Fahmi enggan menjelaskan secara gamblang, intinya kliennya telah menjalani hukuman sesuai divonis majelis hakim.

Gaga Muhammad

Gaga Muhammad ternyata bebas dari penjara sebelum lebaran (Foto: MPI)


"Ya pasti dapat pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat, biasa itu kalau setelah bebas ini pembelajaran hidup dia, nanti dilihat, hidupnya seperti apa," papar Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi menerangkan bahwa rencana Gaga Muhammad setelah bebas ini, sejatinya dia ingin menjalani hidup secara normal. Sebagai kuasa hukum, dia juga mengingatkan agar kliennya tidak dibutakan lagi namanya cinta.

"Jalani hidup aja, ini jadi pembelajaran, dia harus hati-hati, cinta tidak boleh buta kan gitu itu kan karena cinta berujung ke penjara," tutur Fahmi Bachmid.

Sebelumnya, kabar bebas Gaga Muhammad ini diungkap akun X ,@poetslore. Netizen yang melihat postingan ini kebingungan, mengingat Gaga diketahui dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara.

Halaman:
1 2
