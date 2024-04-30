Baim Wong Ungkap Proses Awal Paula Verhoeven Berhijab

Baim Wong ungkap proses awal Paula Verhoeven berhijab (Foto: Instagram/baimwong)

JAKARTA - Baim Wong membenarkan bahwa saat ini Paula Verhoeven telah berhijab. Bahkan baru-baru ini, bapak dari Kiano dan Kenzo itu mengungkapkan proses awal mula istrinya sampai memutuskan untuk berhijab.

Baim mengaku sangat mendukung keputusan Paula untuk berhijab. Dia menilai hal ini sebagai bentuk hidayah yang diterima sang istri dan berharap agar Paula istiqomah dalam berhijab.

"Ya mudah-mudahan apa yang dilakuin Insha Allah ya hidayah juga ada jadi tambah baik, tambah mengenal hidup, tambah dewasa," kata Baim Wong saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta belum lama ini.

"Kalau kita sebagai suami hanya bisa membimbing aja," sambungnya.

Saat ditanya soal proses awal Paula memilih berhijab, Baim mengatakan niat itu datang setelah mereka umrah.