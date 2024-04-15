Netizen Yakin Paula Verhoeven Sudah Mantap Berhijab Gegara Konten Baim Wong

JAKARTA - Paula Verhoeven belakangan menjadi sorotan lantaran penampilan terbarunya. Diketahui, istri Baim Wong itu mulai sering mengenakan hijab di berbagai kesempatan.

Bahkan, baru-baru ini tampilan Paula dengan hijab dan cadar saat pergi umroh dirinya menuai pujian. Menariknya, beberapa unggahan terbaru Paula setelah umroh di bulan lalu pun seluruhnya mengenakan hijab.

Di beberapa unggahan itu, Paula bukan hanya dipuji netizen melainkan juga didoakan agar tetap istiqomah, tak lagi melepas hijabnya.

Dalam konten terbaru Baim Wong di TikToknnya, netizen semakin yakin bahwa Paula sudah mantap berhijab. Pasalnya, Paula sempat mengingatkan suaminya bahwa dirinya tak pakai hijab di video itu.

Netizen duga Paula Verhoeven sudah mantap berhijab (Foto: Instagram/paula_verhoeven)





Sehingga saat diupload, video itu memperlihatkan bagian rambutnya yang sudah ditutupi dengan filter bunga matahari. Sehingga, rambutnya tak terlihat seperti saat mengenakan hijab.

"Aku gak pake hijab sayang," ujar Paula dikutip dari unggahan TikTok pribadi Baim Wong @baimwong, Minggu, 14 April 2024.

Unggahan itu lantas membuat netizen bertanya-tanya, apakah ibu dua anak itu memang sudah mantap berhijab. Beberapa diantaranya pun merasa yakin dengan kemantapan hati Paula dan berdoa agar Paula selalu istiqomah.