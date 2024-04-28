Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terpilih Jadi Anggota DPR RI, Verrel Bramasta dan Putri Zulhas Ingin Memajukan Anak Muda

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |16:40 WIB
Terpilih Jadi Anggota DPR RI, Verrel Bramasta dan Putri Zulhas Ingin Memajukan Anak Muda
Verrell Bramasta dan Putri Zulhas ingin memajukan anak muda (Foto: Instagram/bramastavrl)
A
A
A

JAKARTA - Verrell Bramasta belakangan digosipkan dekat dengan Putri Zulkifli Hasan. Menariknya, keduanya sama-sama lolos dalam pemilihan umum dan akan segera dilantik sebagai anggota DPR RI.

Sebagai orang yang baru pertama kali terjun ke dunia politik dan langsung mendapat kesempatan untuk bekerja mewakili rakyat, Verrell mengaku sangat bersyukur. Pasalnya caranya bersosialisasi dengan masyarakat untuk mendapatkan dukungan cukup diapresiasi, bahkan ia pun mengaku siap untuk berjuang demi kepentingan rakyat, khususnya anak muda agar semakin maju dan berkembang.

"Aku punya ide-ide, aku rasa teman-teman di luar sana juga ada ide untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Cuma nggak tahu wadahnya di mana. Maka dari itu, aku rasa aku bisa jadi wadah yang tepat bersama PAN," ujar Verrel Bramasta saat dihubungi wartawan belum lama ini.

"Tapi fokusnya pasti milenial sama gen-Z karena 60 persen populasi dapil aku itu anak-anak muda dan pelaku UMKM," tegas Verrel Bramasta.

Verrell Bramasta dan Putri Zulhas

Verrell Bramasta dan Putri Zulhas ingin memajukan anak muda (Foto: Instagram/bramastavrl)


Sementara itu, putra Venna Melinda dan Ivan Fadilla ini mengaku menaruh perhatian khusus terkait bidang olahraga. Berbeda dengan Putri Zulhas yang nantinya akan fokus untuk mensejahterakan anak serta perempuan.

Halaman:
1 2
