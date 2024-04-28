Jordi Onsu Jenguk Sarwendah di Rumah Sakit, Netizen Ramai Tanya Hubungannya dengan Ruben Onsu

JAKARTA - Jordi Onsu baru-baru ini terlihat datang menjenguk Sarwendah yang terbaring di rumah sakit. Hal itu terungkap melalui postingan di akun instagram milik Sarwendah @sarwendah29 dikutip pada Minggu (28/4/2024).

Dalam unggahan tersebut, ibu tiga anak ini memposting momen saat keluarga serta kehadiran Jordi Onsu.

Akan tetapi, saat Jordi datang, keberadaan Ruben Onsu tak terlihat. Bahkan hanya tampak Betrand Peto atau Onyo yang berada di samping Jordi Onsu.

"Thank you my love #SW #Sarwendah #DuniaBunsar," tulis Sarwendah dalam akun instagram miliknya.

Melihat cuitan Sarwendah tersebut, Jordi Onsu pun langsung membalas lewat kolom komentar sembari mendoakan Sarwendah untuk lekas pulih kembali.

"GWS BUNDDD# stay strong buat onyo cici dan mami," sahut Jordi Onsu sambil menambahkan emot semangat.

Jordi Onsu datang menjenguk Sarwendah (Foto: Instagram/sarwendah29)





Dengan kehadiran Jordi Onsu itu sebagian netizen pun sempat mempertanyakan hubungan Ruben Onsu dan adiknya tersebut belakangan ini disebut-sebut berseteru.

"Lah itu adiknya ruben datang," komentar ruth_ju***.

"Adik kk bertengkar wajar tetapi sayang sama ponakan," sahut noviyanti_na***.

"Rukun2 dan sehat-sehat selalu semuanya," ucap kriol*** menambahkan.

Sebelumnya, perseteruan antara kedua kakak beradik tercium dan akhirnya Jordi Onsu buka suara. Dalam pernyataannya, ia bersedia mengalah dan memohon maaf pada sang kakak. Jordi juga menyebut Sarwendah, istri Ruben, sebagai saksi.