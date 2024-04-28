Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Instagram Sandra Dewi Balik, Postingan dan Following Nol

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |10:40 WIB
Instagram Sandra Dewi Balik, Postingan dan Following Nol
Instagram Sandra Dewi kembali (Foto: Instagram/sandradewi88)
A
A
A

JAKARTA - Akun Instagram Sandra Dewi sudah kembali pada Sabtu (27/4/2024). DIketahui, sebelumnya akun sosial milik istri Harvey Moeis itu sempat menghilang beberapa pekan lalu.

Diketahui hilangnya akun Instagram Sandra Dewi setelah sang suami Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah, yang menyebabkan kerugian Rp271 triliun.

Namun ada yang berbeda dengan tampilan akun Instagram dengan jumlah pengikut 24,3 juta itu. Pasalnya tidak ada satupun foto yang dalam akun tersebut.

Begitu juga untuk jumlah akun yang diikuti oleh Sandra Dewi di Instagram tidak menyisakan satu pun alias nol.

Sandra Dewi

Instagram Sandra Dewi kembali (Foto: Instagram/sandradewi88)


Dalam akun Instagram tersebut, Sandra Dewi hanya menuliskan keterangan di bio sebagai she atau perempuan, artist, dan ibu dua anak laki-laki dari pernikahannya dengan Harvey Moeis.

Tak cuma akun Instagram, semua konten dalam kanal YouTube milik artis 40 tahun itu juga hilang hingga saat ini. 

Sementara itu, akun Instagram Sandra Dewi terpantau hilang sekitar Sabtu, 13 April 2024. Tidak diketahui pasti penyebab akun Instagram-nya menghilang. Hanya saja publik menduga bahwa Sandra Dewi sengaja menghapus akun Instagram nya.

(van)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102790/sandra_dewi-WU9Y_large.jpg
Sandra Dewi Diduga Liburan ke Singapura Bersama Anak, Netizen: Uangnya Belum Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098915/sandra_dewi-tVQ8_large.jpg
Foto Harvey Moeis Mendadak Hilang dari Instagram Sandra Dewi, Apa yang Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/33/3098495/harvey_moeis-poSl_large.jpg
Biodata dan Agama Harvey Moeis yang Divonis 6,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077405/sandra_dewi-RhPv_large.jpg
Sandra Dewi Rutin Dapat Iphone Setiap Tahun dari Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077244/sandra_dewi-r5C0_large.jpg
Sandra Dewi Bongkar Asal Usul Emas 288 Gram yang Disita Kejagung darinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077130/sandra_dewi-LPd2_large.jpg
Sandra Dewi Curhat Kena Penyakit Kulit di Ruang Sidang: Wajah Saya Sampai Bernanah
Banner
