Instagram Sandra Dewi Balik, Postingan dan Following Nol

JAKARTA - Akun Instagram Sandra Dewi sudah kembali pada Sabtu (27/4/2024). DIketahui, sebelumnya akun sosial milik istri Harvey Moeis itu sempat menghilang beberapa pekan lalu.

Diketahui hilangnya akun Instagram Sandra Dewi setelah sang suami Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah, yang menyebabkan kerugian Rp271 triliun.

Namun ada yang berbeda dengan tampilan akun Instagram dengan jumlah pengikut 24,3 juta itu. Pasalnya tidak ada satupun foto yang dalam akun tersebut.

Begitu juga untuk jumlah akun yang diikuti oleh Sandra Dewi di Instagram tidak menyisakan satu pun alias nol.

Dalam akun Instagram tersebut, Sandra Dewi hanya menuliskan keterangan di bio sebagai she atau perempuan, artist, dan ibu dua anak laki-laki dari pernikahannya dengan Harvey Moeis.

Tak cuma akun Instagram, semua konten dalam kanal YouTube milik artis 40 tahun itu juga hilang hingga saat ini.

Sementara itu, akun Instagram Sandra Dewi terpantau hilang sekitar Sabtu, 13 April 2024. Tidak diketahui pasti penyebab akun Instagram-nya menghilang. Hanya saja publik menduga bahwa Sandra Dewi sengaja menghapus akun Instagram nya.

