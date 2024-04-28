Davina Karamoy Sudah Terima Hujatan Sebelum Film Ipar Adalah Maut Tayang di Bioskop

JAKARTA - Davina Karamoy mengaku sudah menerima hujatan dari netizen usai menerima tawaran bermain dalam film Ipar Adalah Maut garapan MD Pictures. Diketahui, Davina menerima tawaran sebagai Rani.

Kepada awak media, Davina mengungkapkan tantangan terberat memerankan tokoh Rani dalam film Ipar Adalah Maut. Terlebih, tokoh yang diperankannya cukup kontroversial, lantaran menjadi orang ketiga dari hubungan kakak kandungnya sendiri, yang diperankan oleh Michelle Ziudith.

"Sesuai judul Ipar Adalah Maut ya pengkhianatan terbesar dalam hidup, perselingkuhan dari ipar. Ya masih hal tabu, kisah ini juga ada di hadist memang harus diangkat," ujar Davina Karamoy di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan belum lama ini.

Alih-alih mendalami perannya, Davina justru menuai hujatan berupa kata-kata kasar dari netizen melalui media sosialnya.

Davina Karamoy sudah dihujat sebelum film 'Ipar Adalah Maut' tayang (Foto: Instagram/davinaakaramoy)

Padahal, netizen baru melihat cuplikan Ipar Adalah Maut melalui trailer yang dirilis tim produksi baru-baru ini.

"Semua media sosial komentar, TikTok dan Instagram. Pas syuting aja aku suka upload TikTok pakai hijab Rani, terus ada komen udah kesal sama aku baru liat unggahan di TikTok," ujar Davina.

BACA JUGA: Davina Karamoy Tak Menyangka Doa Pertama Usai Mualaf Langsung Dikabulkan

"Kalau itu disaat reading aja, aku sudah dapat komentar nggak enak lah. Jadi sebenarnya sudah harus siap nggak siap, cuma aku siap aja. Kalau mereka kesal sama karakter aku berarti aku berhasil memerankan Rani," tambahnya.