Davina Karamoy Belajar Shalat Sebelum Mualaf, Diajarkan Wudu oleh Adik

JAKARTA - Davina Karamoy membagikan kisah mualafnya yang cukup unik. Dia bahkan sudah belajar shalat sebelum resmi memeluk Islam.

"Saat pertama kali wudhu diajarin adik aku," kata perempuan 21 tahun itu di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan belum lama ini.

Lahir di keluarga beda agama, Davina mengaku sama sekali tak ingin mencari tahu tentang kepercayaan lain di luar yang ia anut yakni Kristen.

Namun, suatu ketika ia memenuhi permintaan ibundanya yang lebih dulu memilih mualaf.

Saat itu, Davina yang sedang sakit demam tinggi, disarankan untuk membaca Surah Al Isra ayat 44 sampai 46.

Tanpa pikir panjang, Davina langsung menuruti saran ibunya dan berharap kesembuhan.

"Kebetulan aku masih Kristen, jadi aku baca latinnya aja. Yaudah aku baca, posisinya nggak bisa makan dan ngapa-ngapain, setelah baca itu nggak lama kemudian aku langsung sehat. Disitu pertama kalinya mulai terketuk karena manjur lah," kata dia.

"Dari kecil nggak mau nyari yang lain. Cuma saat itu ditunjukin sama Allah," imbuhnya.

