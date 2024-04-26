Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Davina Karamoy Tak Menyangka Doa Pertama Usai Mualaf Langsung Dikabulkan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |19:01 WIB
Davina Karamoy Tak Menyangka Doa Pertama Usai Mualaf Langsung Dikabulkan
Davina Karamoy mualaf (Foto: IG Davina)
A
A
A

JAKARTA - Davina Karamoy memiliki perjalanan religius yang cukup unik. Dia memutuskan masuk Islam setelah membaca Surah Al Isra ketika sakit dan langsung sembuh.

"Waktu itu pertama kali sempat sakit demam tinggi lah. Mamaku muslim, dia kasih ayat Al isra 44-46 dan itu kata mama surat benteng, disuruh dibaca. Kebetulan aku masih Kristen, jadi aku baca latinnya aja," kata Davina Karamoy di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan belum lama ini.

Davina menjelaskan saat itu dirinya demam tinggi dan tak bisa mengonsumsi makanan apapun. Setelah membaca ayat tersebut, Davina merasa penyakitnya seketika hilang.

Hal itu pun membuat dirinya kagum dengan keajaiban ayat Al Quran sebagai pengusir rasa sakit.

"Yaudah aku baca, posisinya nggak bisa makan dan ngapa-ngapain, setelah baca itu nggak lama kemudian aku langsung sehat. Di situ pertama kalinya mulai terketuk karena manjur lah," kata dia.

Lantaran itu, dia pun makin semangat untuk mengenal lebih dalam tentang Islam hingga akhirnya mualaf.

Halaman:
1 2
