HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Salshabilla Adriani Dituding Jadi orang Ketiga, Ibunda Mendadak Singgung Soal Karma

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |19:40 WIB
Salshabilla Adriani Dituding Jadi orang Ketiga, Ibunda Mendadak Singgung Soal Karma
Salshabilla Adriani dituding sebagai orang ketiga, ibunda singgung soal karma (Foto: Instagram/salshabillaadr)
A
A
A

JAKARTA - Nama Salshabilla Adriani belakangan ramai diperbincangkan usai dituding menjadi orang ketiga dalam hubungan asmara Rizky Nazar dan Syifa Hadju. Tudingan tersebut pun bermula usai netizen membeberkan sebuah kabar bahwa mereka melihat Rizky Nazar tengah berada di sebuah klub di Bali bersama Salsha.

Setelah Salshabilla Adriani memberikan klarifikasinya melalui pesan broadcast di akun Instagramnya, Rizky Nazar pun membantah tudingan miring itu.

Sementara itu, tak tega melihat putrinya terlanjur jadi bulan-bulanan netizen karena isu miring ini, ibunda Salshabilla Adriani, Helen Oktavia pun angkat bicara. Ia bahkan menyindir para penghujat putrinya dengan menyebut soal pertanggungjawaban atas hujatan yang bisa melukai hati seseorang.

"Lagi mikir apakah hujatan, fitnahan jari yang menari mengumpat tidak takut dipertanggung jawabkan kelak di akhir masa dan hati yang terluka, jiwa yang tertekan akan sembuh begitu saja," tulis Helen Oktavia dikutip dari instagram @helenokt72, Minggu, (28/4/2024).

Salshabilla Adriani

Salshabilla Adriani dituding sebagai orang ketiga, ibunda singgung soal karma (Foto: Instagram/salshabillaadr)


Lebih lanjut, Helen juga menyinggung soal karma. Dia merasa orang-orang yang menghujat dan menghakimi putrinya seolah tak takut akan karma yang mungkin saja menimpa hidupnya karena perlakuan buruknya itu.

"Memaki dan menghina orang yang lebih tua apakah pemilik jari-jari tersebut. Yang merasa dirinya hebat tanpa dosa tidak takut karma. Terima kasih atas semua nya #peace," pungkasnya.

Sebelumnya, Helen Oktavia sempat memberikan pesan dukungan kepada putrinya rumor tak sedap itu mulai mencuat. Dia memahami betul sifat putrinya yang selalu kuat menghadapi badai apapun.

Tapi, Helen mengingatkan agar Salsha boleh saja menangis ketika pertahanannya untuk selalu kuat mulai runtuh karena tak sanggup lagi menahan kesedihannya.

"Bunda tahu kamu kuat tapi kalau sudah nggak sanggup menangislah," tulis Helen Oktavia.

Halaman:
1 2
