Verrell Bramasta Aminkan Doa soal Hubungannya dengan Putri Zulhas

JAKARTA - Verrell Bramasta belakangan diisukan dekat dengan Furti Zulya Savitri alias putri Zulhas. Bahkan di momen lebaran kemarin, putra dari Venna Melinda ini sempat mengunggah potret dirinya bersama anak dari Zulkifli Hasan itu, berikut dua anaknya.

Kedekatan Verrell dan Putri Zulhas jelas menjadi perhatian netizen. Senang jika hubungannya diperhatikan, kakak dari Athalla Naufal inipun mengaminkan segala doa baik netizen yang datang padanya.

"Wah alhamdulillah ada yang perhatiin, yang pasti doain saja. Kalau doa yang baik-baik diaminkan saja," ujar Verrell Bramasta baru-baru ini.

Soal ada atau tidaknya hubungan spesial antara Verrell dan Putri Zulhas, mantan kekasih Natasha Wilona ini tampak tak memberikan jawaban pasti. Namun, ia sempat mengaminkan doa soal pernikahan.

Verrell Bramasta aminkan doa soal hubungannya dengan Putri Zulhas (Foto: Instagram/bramastavrl)

"Amin-amin, yang pasti kan menikah itu bagian dari ibadah. Kalau memang jodoh yang terbaik, doain yang terbaik," kata Verrell.

BACA JUGA: Venna Melinda Berharap Verrell Bramasta Lanjut Kuliah Usai Lolos Jadi Anggota DPR

Selain itu, Verrell sendiri mengaku sudah cukup mengenal sosok janda dua anak tersebut. Apalagi keduanya berada dalam partai yang sama.

"Alhamdulillah sosok yang baik hati bangetlah. Kenal sudah satu tahun lebih. Benar karena di PAN juga ya," tandasnya.

(van)