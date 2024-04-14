Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Verrell Bramasta Aminkan Doa soal Hubungannya dengan Putri Zulhas

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |07:05 WIB
Verrell Bramasta Aminkan Doa soal Hubungannya dengan Putri Zulhas
Verrell Bramasta aminkan doa soal hubungannya dengan Putri Zulhas (Foto: Instagram/bramastavrl)
A
A
A

JAKARTA - Verrell Bramasta belakangan diisukan dekat dengan Furti Zulya Savitri alias putri Zulhas. Bahkan di momen lebaran kemarin, putra dari Venna Melinda ini sempat mengunggah potret dirinya bersama anak dari Zulkifli Hasan itu, berikut dua anaknya.

Kedekatan Verrell dan Putri Zulhas jelas menjadi perhatian netizen. Senang jika hubungannya diperhatikan, kakak dari Athalla Naufal inipun mengaminkan segala doa baik netizen yang datang padanya.

"Wah alhamdulillah ada yang perhatiin, yang pasti doain saja. Kalau doa yang baik-baik diaminkan saja," ujar Verrell Bramasta baru-baru ini.

Soal ada atau tidaknya hubungan spesial antara Verrell dan Putri Zulhas, mantan kekasih Natasha Wilona ini tampak tak memberikan jawaban pasti. Namun, ia sempat mengaminkan doa soal pernikahan.

Verrell Bramasta dan Putri Zulhas

Verrell Bramasta aminkan doa soal hubungannya dengan Putri Zulhas (Foto: Instagram/bramastavrl)

"Amin-amin, yang pasti kan menikah itu bagian dari ibadah. Kalau memang jodoh yang terbaik, doain yang terbaik," kata Verrell.

Selain itu, Verrell sendiri mengaku sudah cukup mengenal sosok janda dua anak tersebut. Apalagi keduanya berada dalam partai yang sama.

"Alhamdulillah sosok yang baik hati bangetlah. Kenal sudah satu tahun lebih. Benar karena di PAN juga ya," tandasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173125/verrell_bramasta_dan_fuji-RLqx_large.jpg
Diisukan Putus dari Fuji, Verrell Bramasta: Alhamdulillah, Masih Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156674/verrell_bramasta-BZDS_large.jpg
Verrell Bramasta Bangga Jadi Duta Maritim Koarmada RI: Ini Bukan Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/33/3156475/verrell_bramasta-CJ7t_large.jpg
Jadi Duta Maritim, Verrell Bramasta Tegaskan Tak Terima Gaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146071/verrell_bramasta-8ihG_large.jpg
Biodata dan Agama Verrell Bramasta, Artis dan Politisi yang Diserbu Fans di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144260/verrell_bramasta-osSy_large.jpg
Verrell Bramasta Dekat dengan Fuji, Ivan Fadilla Ngebet Punya Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142820/fuji_dan_verrell-Tq0X_large.png
Momen Verrell Bramasta Cemburu saat Fuji Naik Motor Bareng Orang Lain
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement