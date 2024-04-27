Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Agar Prima di Atas Panggung, Janita Gabriela Kian Rajin Olahraga

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |01:01 WIB
Agar Prima di Atas Panggung, Janita Gabriela Kian Rajin Olahraga
Janita Gabriela semakin rajin olahraga (foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Janita Gabriela sebagai seorang penyanyi, ternyata tetap berkomitmen untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Dengan seringnya bertemu dengan penonton baru, Janita merasa perlu untuk selalu tampil prima di atas panggung.

Oleh karena itu, ia mulai aktif berolahraga di gym dengan mengambil jasa personal trainer. Motivasi lainnya untuk berolahraga, selain untuk penampilan di atas panggung, adalah untuk alasan kesehatan demi hidup yang lebih berkualitas.

Agar Prima di Atas Panggung, Janita Gabriela Kian Rajin Olahraga

“Baru-baru ini, adikku sakit karena gaya hidupnya yang tidak sehat, jadi selagi Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita, mengapa tidak kita jaga kesehatannya,” ungkapnya. Janita juga memiliki tujuan untuk memiliki tubuh yang lebih sehat, kuat, dan ideal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement