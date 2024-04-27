Agar Prima di Atas Panggung, Janita Gabriela Kian Rajin Olahraga

JAKARTA - Janita Gabriela sebagai seorang penyanyi, ternyata tetap berkomitmen untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Dengan seringnya bertemu dengan penonton baru, Janita merasa perlu untuk selalu tampil prima di atas panggung.

Oleh karena itu, ia mulai aktif berolahraga di gym dengan mengambil jasa personal trainer. Motivasi lainnya untuk berolahraga, selain untuk penampilan di atas panggung, adalah untuk alasan kesehatan demi hidup yang lebih berkualitas.

“Baru-baru ini, adikku sakit karena gaya hidupnya yang tidak sehat, jadi selagi Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita, mengapa tidak kita jaga kesehatannya,” ungkapnya. Janita juga memiliki tujuan untuk memiliki tubuh yang lebih sehat, kuat, dan ideal.