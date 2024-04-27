Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bantah Chandrika Chika Konsumsi Narkoba Setahun Lebih, Keluarga: Di BAP Enggak Ada

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |19:01 WIB
Bantah Chandrika Chika Konsumsi Narkoba Setahun Lebih, Keluarga: Di BAP Enggak Ada
Keluarga bantah Chandrika Chika konsumsi narkoba setahun lebih (Foto: IG Chika)
JAKARTA - Ayah Chandrika Chika, Jusman, membantah kabar yang menyebut anaknya sudah mengonsumsi narkoba jenis ganja liquid selama setahun lebih. Dia mengklaim kalau dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tak tercantum keterangan demikian.

Jusman bersama istrinya, Poppy Putry, kembali menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan.

Kehadirannya diketahui untuk mendampingi sang anak sebelum akhirnya dibawa ke Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido di Cigombong, Bogor.

Bantah Chandrika Chika Konsumsi Narkoba Setahun Lebih, Keluarga: Di BAP Enggak Ada

"(Yang disampaikan Chika) cuma permintaan maaf aja karena ya dia juga nggak nyangka dia bisa seperti ini. Karena bukan bilang ada pesta narkoba atau apa, nggak ada. Karena dia datang ke situ (Hotel) ya cuma mau main aja," kata Poppy Putry dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Sabtu (27/4/2024).

Di sisi lain, Jusman tak terima anaknya disebut sudah mengonsumsi barang haram tersebut sejak satu tahun lebih.

Dia mengklaim jika hal itu tak tercantum dalam BAP Kepolisian.

"Oh nggak ada itu, salah itu, lihat aja di BAP-nya nggak ada, setahun lebih itu. Itu kan barang baru ya tadi kata pak Kasat itu barang baru dari luar," ucap Jusman.

Halaman:
1 2
