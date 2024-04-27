Syifa Hadju Kembali Pasang Foto Rizky Nazar di Instagram

JAKARTA - Hubungan Syifa Hadju dan Rizky Nazar nampaknya mulai mereda. Usai diduga berselingkuh dengan Salshabilla Adriani, Rizky buka suara dan membantah hal itu.

Menurut pantauan Okezone, Sabtu (27/4/2024), Syifa juga terlihat sudah kembali memasang foto-foto dirinya dengan Rizky di Instagram-nya, @syifahadju.

Sebelumnya, netizen dibikin heboh lantaran dara 23 tahun ini mengarsipkan foto-foto dirinya dengan Rizky hingga muncul dugaan kandasnya hubungan mereka.

Salah satu yang jadi sorotan ialah potretnya saat saling merangkul dengan Rizky di ulang tahunnya yang ke-28. Foto tersebut sebelumnya disembunyikan dan kini telah kembali dipasang di Instagram.

Adapun sederet foto Syifa dan Rizky saat sesi pemotretan hingga momen Syifa menemani sang kekasih saat bermain futsal.

Momen kembalinya foto-foto Syifa dan Rizky Nazar di Instagram-nya seolah menepis dugaan putus dan orang ketiga.