Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syifa Hadju Kembali Pasang Foto Rizky Nazar di Instagram

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |14:01 WIB
Syifa Hadju Kembali Pasang Foto Rizky Nazar di Instagram
Syifa Hadju kembali pasang foto Rizky Nazar (Foto: IG Syifa Hadju)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Syifa Hadju dan Rizky Nazar nampaknya mulai mereda. Usai diduga berselingkuh dengan Salshabilla Adriani, Rizky buka suara dan membantah hal itu.

Menurut pantauan Okezone, Sabtu (27/4/2024), Syifa juga terlihat sudah kembali memasang foto-foto dirinya dengan Rizky di Instagram-nya, @syifahadju.

Syifa Hadju Kembali Pasang Foto Rizky Nazar di Instagram

Sebelumnya, netizen dibikin heboh lantaran dara 23 tahun ini mengarsipkan foto-foto dirinya dengan Rizky hingga muncul dugaan kandasnya hubungan mereka.

Salah satu yang jadi sorotan ialah potretnya saat saling merangkul dengan Rizky di ulang tahunnya yang ke-28. Foto tersebut sebelumnya disembunyikan dan kini telah kembali dipasang di Instagram.

Adapun sederet foto Syifa dan Rizky saat sesi pemotretan hingga momen Syifa menemani sang kekasih saat bermain futsal.

Momen kembalinya foto-foto Syifa dan Rizky Nazar di Instagram-nya seolah menepis dugaan putus dan orang ketiga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174707/syifa_hadju-KtA4_large.jpg
Harga Cincin Lamaran Syifa Hadju Nyaris Rp1 Miliar, Netizen: Sungkem sama Tuan Muda El Rumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3155007/syifa_hadju-qyMT_large.jpg
Rehat dari Dunia Hiburan, Syifa Hadju Tolak Tawaran Film dan Series Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/33/3152839/syifa_hadju-skwY_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Syifa Hadju, Artis Cantik yang Pilih Rehat dari Dunia Akting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151332/syifa_hadju-gXiN_large.jpg
Alasan Syifa Hadju Pilih Rehat Sejenak dari Dunia Akting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147893/syifa_hadju-PH52_large.jpg
Ditawari Maia Estianty Pakai Bros Safir, Syifa Hadju Malah Takut: Aku Bawa Rumah Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136346/syifa_hadju-vLgM_large.jpg
Biodata dan Agama Syifa Hadju yang Dikabarkan Sudah Dilamar El Rumi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement