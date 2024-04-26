Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Galih Loss Tersangka, Polisi Minta Masyarakat Bijak Bermedia Sosial

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |23:01 WIB
Galih Loss Tersangka, Polisi Minta Masyarakat Bijak Bermedia Sosial
Galih Loss terancam 6 tahun penjara imbas konten penistaan agama (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kasus dugaan penistaan agama yang menyeret TikToker Galih Noval Aji Prakoso alias Galih Loss terus diusut Subdit Siber Polda Metro Jaya.

Bahkan pihak kepolisian bakal menelusuri dugaan adanya endorse yang diterima Galih selaku tersangka dari konten sensitifnya itu.

Kanit 2 Subdit Siber Polda Metro Jaya Kompol Charles Bagaisar menegaskan jika saat ini akun TikTok @Galih Loss3 sudah diblokir untuk kepentingan alat bukti.

Galih Loss Tersangka, Polisi Minta Masyarakat Bijak Bermedia Sosial

"Untuk akun TikTok Galih sudah kami tangani dan kini dalam status quo, tidak bisa digunakan pihak lain. Akun itu akan dijadikan barang bukti," ucap Charles Bagaisar di kantornya, Jumat (26/4/2024).

Dalam giat rilis kasus tersebut, pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary juga mengimbau masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial.

Sebab, Ade Ary menegaskan seluruh kegiatan masyarakat di ranah media sosial selalu dalam pantauan Subdit Siber Polda Metro Jaya.

"Pada kesempatan ini kami juga memberikan imbauan terhadap seluruh masyarakat karena lebih dari 80% semua sudah menggunakan alat elektronik yang sifatnya sudah terkoneksi internet. Video yang kita share akan bisa dilihat, ditonton, dan diperdengarkan oleh masyarakat," kata Ade Ary.

"Kami disini mengimbau pada warga dan masyarakat kita lebih dewasa dan bijak dalam bermedia sosial agar tidak terjerat hukum," sambungnya.

Atas kasus tersebut, Galih mengaku kapok membuat konten sensitif di media sosialnya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat muslim di Indonesia yang tersinggung dengan kontennya.

"Assalamualaikum, saya Galih Noval Aji Prakoso, ingin meminta maaf kepada seluruh umat muslim atas perbuatan yang saya buat dan kegaduhan di sosial media. Saya minta maaf sebesar-besarnya," ujar Galih di hadapan awak media.

