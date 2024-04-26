Advertisement
Demi Timnas Indonesia U-23, Fitri Carlina Rela Terbang ke Paris di Momen Olimpiade 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |16:01 WIB
JAKARTA - Fitri Carlina menjadi salah satu artis tanah air yang menyaksikan langsung pertandingan Timnas U-23 di Piala Asia yang melawan Korea Selatan, Jumat (26/4/2024) di stadion Abdullah bin Khalifa di kota Doha, Qatar.

Pertandingan yang berlangsung sengit itu akhirnya berakhir dengan kemenangan Indonesia lewat drama adu penalti. Tentu saja seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan langsung maupun melalui layar kaca hanyut dalam euforia kemenangan itu. Pasalnya, meski baru debut di kancah Piala Asia, Pratama Arhan dkk menunjukkan performa gemilang hingga berhasil melaju hingga babak semifinal.

Demi Timnas Indonesia U-23, Fitri Carlina Rela Terbang ke Paris di Momen Olimpiade 2024

Fitri Carlina begitu antusias saat berkumpul bersama para pendukung lain yang mengenakan atribut nuansa warna merah dan putih untuk memenuhi stadion. Saat pertandingan berlangsung, mereka begitu heboh meneriakkan yel-yel dan bernyanyi bersama.

Fitri Carlina tak kuasa menahan air matanya saat Pratama Arhan berhasil menjebol gawang Korea Selatan yang menjadi penentu kemenangan Garuda Muda.

Fitri tampak antusias menabuh drum sekuat-kuatnya untuk merayakan kemenangan Timnas U-23z Dia juga mengabadikan momen saat pelatih Shin Tae Yong bersama para punggawa bernyanyi bersama para suporter di pinggir lapangan meski terhalang tembok tribun penonton di stadion.

Gemuruh suara suporter yang berselebrasi dengan bernyanyi dan berjoget ria menggema ke segala penjuru stadion. Fitri berada di sana, ditengah kerumunan pendukung yang tak henti-hentinya meluapkan rasa bahagia mereka.

Tak lama berselang usai laga tersebut, Fitri pun kembali ke Indonesia. Dia berjanji akan terbang lagi ke Qatar untuk mendukung langsung Garuda Muda yang berlaga di babak semifinal.

"Alhamdulillah INDONESIA Full Senyum. Bismillah back to Jakarta, untuk event Medan dan aku akan kembali ke Doha tanggal 29 April untuk SEMIFINAL AFC U23," ujar Fitri Carlina dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @fitricarlina, Jumat (26/4/2024).

1 2
