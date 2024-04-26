Azizah Salsha Bangga Pratama Arhan Bawa Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala Asia

JAKARTA - Kesuksesan Timnas U-23 lolos ke babak semifinal Piala Asia disambut euforia luar biasa oleh seluruh masyarakat tanah air.

Pencapaian ini diraih setelah para punggawa Garuda Muda memulangkan Korea Selatan di babak perempat final lewat pertandingan dramatis hingga adu penalti.

Seluruhnya merayakan pencapaian ini dengan suka cita, terlebih momen ini mencatatkan sejarah baru Timnas Indonesia.Salah satu artis yang menyaksikan langsung pertandingan Timnas U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha adalah Azizah Salsha.

Alhasil, usai berhasil meraih kemenangan bersama rekan-rekannya, Arhan langsung berlari menghampiri sang istri di tribun penonton.

Zize langsung menyambut suaminya yang baru saja mencatatkan sejarah baru bagi perjalanan timnas Indonesia. Mereka larut dalam euforia itu sembari berpelukan hangat.