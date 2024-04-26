Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Azizah Salsha Bangga Pratama Arhan Bawa Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala Asia

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |10:01 WIB
Azizah Salsha Bangga Pratama Arhan Bawa Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala Asia
Azizah Salsha bangga Pratama Arhan bawa timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala Asia (Foto: IG Andre Rosiade)
A
A
A

JAKARTA - Kesuksesan Timnas U-23 lolos ke babak semifinal Piala Asia disambut euforia luar biasa oleh seluruh masyarakat tanah air.

Pencapaian ini diraih setelah para punggawa Garuda Muda memulangkan Korea Selatan di babak perempat final lewat pertandingan dramatis hingga adu penalti.

Seluruhnya merayakan pencapaian ini dengan suka cita, terlebih momen ini mencatatkan sejarah baru Timnas Indonesia.Salah satu artis yang menyaksikan langsung pertandingan Timnas U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha adalah Azizah Salsha.

Azizah Salsha Bangga Pratama Arhan Bawa Indonesia U-23 Lolos Semifinal Piala Asia

Alhasil, usai berhasil meraih kemenangan bersama rekan-rekannya, Arhan langsung berlari menghampiri sang istri di tribun penonton.

Zize langsung menyambut suaminya yang baru saja mencatatkan sejarah baru bagi perjalanan timnas Indonesia. Mereka larut dalam euforia itu sembari berpelukan hangat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3179997/azizah_salsha_dan_pratama_arhan-7dLg_large.jpg
Azizah Salsha Diceraikan Pratama Arhan, Andre Rosiade: Kami sudah Mengingatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175225/azizah_salsha-VzyL_large.jpg
Azizah Salsha Diisukan Pacaran dengan Nadif Zahiruddin usai Cerai dari Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173396/azizah_salsha-1FuM_large.jpg
Azizah Salsha Pilih Main Padel saat Pratama Arhan Ucap Ikrar Talak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149429/azizah_salsha-sr8O_large.jpg
Pesona Azizah Salsha Pakai Kebaya Emas, Semakin Mirip Ariel Tatum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/33/3118112/jessica_felicia-SB3Y_large.jpg
Damai dengan Azizah Salsha, Jessica Felicia Kapok Buat Konten Kehidupan Orang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117946/azizah_salsha-i6oA_large.jpg
Azizah Salsha Resmi Cabut Laporan Atas Jessica Felicia, Ini Alasannya Mau Berdamai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement