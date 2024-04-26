Curhat Kesedihan Awan Senna di Single Kedua

JAKARTA – Awan Senna, seorang penyanyi muda asal Garut, memulai tahun ini dengan merilis single terbarunya yang berjudul Jangan Pergi. Lagu ini secara resmi dirilis secara serentak pada tanggal 26 April 2024 di berbagai platform musik digital.

Lagu Jangan Pergi memiliki genre pop dengan sentuhan balada yang menyentuh hati, dipadukan dengan melodi yang indah yang menceritakan tentang perasaan cinta yang mendalam dan rasa kehilangan setelah ditinggalkan oleh pasangan. Liriknya yang puitis dan melodi yang indah bersama vokal khas Awan Senna menghasilkan sebuah lagu yang emosional dan bisa dirasakan oleh banyak orang.

Pengalaman sukses Awan Senna dalam membawakan lagu pertamanya yang berjudul Lebih Baik Sendiri, yang dirilis tahun lalu dengan karya Evan LJ dan Desmond sebagai pencipta lagu, membuatnya kembali bekerja sama dengan mereka dalam lagu keduanya ini.

"Lagu ini sangat terkait dengan pengalaman pribadi saya," ungkap Awan Senna. "Saya pernah merasakan cinta yang begitu mendalam dan ketakutan kehilangan orang yang saya cintai. Perasaan itu saya tuangkan dalam lagu ini," lanjutnya.

Awan Senna juga telah memproduksi video klip untuk lagu Jangan Pergi, diproduseri oleh Alfa Records, label rekaman tempatnya bernaung. “Secara konsep, video klip “Jangan Pergi” lebih menonjolkan profil saya sebagai penyanyi yang kami kerjakan saat bulan Ramadhan kemarin.