6 Anak Artis Mahir Berbahasa Inggris sejak Kecil

JAKARTA - Sejumlah anak artis cukup mahir berbahasa Inggris sejak mereka masih kecil. Bahkan beberapa diantara mereka ada yang lebih fasih berbicara menggunakan bahasa Inggris dibanding Indonesia.

Bukan tanpa sebab, pasalnya kedua orang tua mereka pun kerap kali berbicara dengan bahasa Inggris di dalam rumah. Selain itu, bersekolah di tempat yang memiliki taraf internasional membuat mereka mau tau mau terbiasa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi.

Berikut, artis mahir berbahasa Inggris sejak kecil:

1. Mikhayla Zalindra Bakrie

Putri Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie sejak kecil disekolahkan di salah satu sekolah swasta bertaraf internasional. Hal itu jelas membuat Mikhayla Zalindra Bakrie sudah pandai berbahasa Inggris sejak kecil.

2. Noah Sinclair

Noah Sinclair sejak kecil sudah diajarkan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Bahkan saat berada di rumah, Noah pun sering kali berbicara dengan BCL dan juga Ashraf Sinclair menggunakan bahasa Inggris.

3. Chloe Valentine Lynch

Memiliki orang tua yang tidak berasal dari Indonesia, membuat Chloe Valentine Lynch, harus bisa menggunakan dua bahasa saat berada di rumah. Diketahui, suami Melaney Ricardo, yakni Tyson Lynch yang berasal dari Australia kurang begitu fasih berbahasa Indonesia.