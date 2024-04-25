Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Silet Awards 2024 Kembali Hadir, Vote Artis Favoritmu Sekarang!

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |19:38 WIB
Silet Awards 2024 Kembali Hadir, Vote Artis Favoritmu Sekarang!
Voting Silet Awards 2024 sudah dibuka. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Penghargaan paling sensasional, Silet Awards kembali hadir. Voting untuk mendukung selebriti favorit Anda sudah dapat dilakukan melalui Instagram @officialrcti dan aplikasi RCTI+.

Piala Silet Awards 2024 terdiri dari sembilan kategori yang diisi sinetron-sinetron favorit penonton setia RCTI. Dari Aku Mencintaimu karena Allah, Cinta Berakhir Bahagia, Cinta Tanpa Karena, TOP Masih Ngojek, dan Tukang Bubur Pengen Naik Haji

Selain itu, Momen Tersilet tahun ini mengangkat peristiwa spesial pasangan artis, dari pernikahan BCL dan Tiko, kelahiran anak Jessica Mila, lamaran Ayu Ting Ting dan Fardhana, serta kehamilan pertama istri Denny Sumargo. 

Berikut daftar nominasi Silet Awards 2024:

- AKTRIS TERSILET

- AKTOR TERSILET

- PEMAIN SINETRON ANAK TERSILET

