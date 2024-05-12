Bertabur Bintang, Ajang Penghargaan Silet Awards 2024 Digelar Besok Malam

JAKARTA - Ajang penghargaan paling sensasional, Silet Awards 2024 hanya tinggal menghitung jam menuju malam puncak. Diketahui, Silet Awards 2024 akan digelar pada Senin, 13 Mei.

Acara ini juga akan menghadirkan pasangan fenomenal, Ratu Dangdut Milenial Lesti Kejora dan Rizky Billar. Selain itu, ada pula penampilan dari sejumlah selebriti Tanah Air, diantaranya Siti Badriah, Nabila Taqiyyah, Nyoman Paul, Krisjiana Baharudin, Angela Gilsha hingga Denny Darko.

Sebagai bintang sinetron hits yang tayang di RCTI, Krisjiana Baharudin dengan Angela Gilsha pun akan menghadirkan sebuah penampilan spesial. Bagaimana reaksi Siti Badriah saat menyaksikan suaminya, Krisjiana berduet dengan Angela Gilsha? Apakah ibu satu anak ini akan cemburu?

Tak hanya itu deretan artis kesayangan masyarakat juga akan hadir membacakan nominasi seperti, Thariq Halilintar, Aaliyah Massaid, Laura Moane, Maia Estianty, Ebel Cobra, Dede Sunandar, Ria Ricis, Randy Martin, Naufal Samudra, Ochi Rosdiana, Dannia Salsabilla, Bebby Hatami dan Inara Rusli.

Ajang penghargaan Silet Awards 2024 digelar besok malam (Foto: MNC Media)





Bagaimana ya kira-kira bila Maia Estianty satu panggung dengan Laura Moane. Apakah Laura Moane akan canggung dengan Bunda Maia?

9 piala penghargaan tersilet yang akan diberikan kepada artis pilihan masyarakat Indonesia paling sensasional. Malam puncak Silet Awards 2024 akan dipandu oleh host paling tersilet yaitu Ruben Onsu dan Melaney Ricardo. Tak hanya itu Estherlita Corraima, dan Faby Marcelia juga akan menambah kemeriahan di Black Carpet Silet Awards 2024. Jangan sampai Anda melewatkan momen-momen paling tersilet ini di Silet Awards 2024!

Saksikan Malam Puncak Silet Awards 2024, Senin 13 Mei 2024 pukul 16.30 WIB LIVE di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek dan Live Streaming di aplikasi RCTI+. Pasang STB / TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi RCTI Layanan Solusi Digital 08569003900 dan Instagram @officialRCTI.

(van)