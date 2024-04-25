Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Salshabilla Adriani Dituding Selingkuh dengan Rizky Nazar, Netizen: Doyan Banget Merebut Cowok Orang!

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |16:30 WIB
Salshabilla Adriani Dituding Selingkuh dengan Rizky Nazar, Netizen: Doyan Banget Merebut Cowok Orang!
Salshabilla Adriani diserang netizen usai dituding selingkuh dengan Rizky Nazar. (Foto: Instagram/@salshabillaadr)
A
A
A

JAKARTA - Rumor kandasnya asmara Rizky Nazar dan Syifa Hadju cukup menyita perhatian warganet. Rumor tersebut semakin panas dengan keterlibatan Salshabilla Adriani yang dituding sebagai orang ketiga dalam hubungan kedua aktor tersebut. 

Bahkan nama ketiga aktor tersebut menduduki Trending Topic X, pada 25 April 2024, pukul 16.00 WIB. Syifa ada di peringkat pertama dengan lebih dari 19.500 postingan. Salshabilla di posisi dua dengan 10.500 postingan dan Rizky di peringkat empat dengan 7.100 cuitan.

“Rizky Nazar, lu ngapain??? Please, tolong banget ini enggak benar kan? Masak lu selingkuh sama perempuan itu sih. Pacar lo Syifa Hadju kurang apa? Gila, enggak ngerti lagi gue” ujar akun X @konco****_. 

Akun X @VIR**KANY** menambahkan, “Salshabilla Adriani jangan sampai gue nobatin lo jadi pelakor tersakit jiwa bulan ini ya. Sumpah, gue kesal banget tahu berita Syifa Hadju diselingkuhi Rizky Nazar sama Salshabilla.” 

Salshabilla Adriani diserang netizen setelah dituding selingkuh dengan Rizky Nazar. (Foto: Trending Topic X)

Beberapa netizen bahkan mengingat kembali skandal perselingkuhan Salshabilla yang terjadi tahun lalu. “Salsha, kapan lo tobatnya? Demen banget merebut cowok orang dah. Gue bukan Syifa Hadju, tapi benci banget sama cewek pelakor begini,” kata @i**vje***k.

Awal Januari 2023, Salshabilla Adriani juga sempat dituding berselingkuh dengan lawan mainnya, Ibrahim Risyad. Rumor itu menjadi pembicaraan publik karena kedua aktor muda tersebut sudah sama-sama bertunangan. 

Ibrahim bertunangan dengan Dewi Paramita setelah berpacaran selama 7 tahun, sementara Salshabilla sudah dilamar Yusuf Mahardhika, pada Oktober 2021. Kala itu, sang aktris enggan mengklarifikasi rumor tersebut kepada media.

Dia menilai, tak punya keperluan untuk menjelaskan posisinya saat itu. Namun dia mengaku, permasalahan itu menjadi pelajaran berharga baginya. “Ya lebih baik menyimpan rapat hubungan aku selanjutnya,” ujarnya pada 10 Januari 2023.

