Asmara Syifa Hadju dan Rizky Nazar Dirumorkan Kandas, Nama Salshabilla Adriani Terseret

JAKARTA - Hubungan asmara Syifa Hadju dan Rizky Nazar dikabarkan telah kandas. Rumor tersebut muncul usai Syifa mendadak menghapus semua foto kebersamaannya dengan sang kekasih dari Instagram pribadinya.

Mengikuti rumor kandasnya asmara Syifa dan Rizky Nazar, beredar pula kabar yang menyebut bahwa aktor 28 tahun itu selingkuh. Nahasnya, nama Salshabilla Adriani ikut terseret dalam kabar kandasnya cinta Rizky Nazar dan Syifa.

Awalnya, salah satu netizen sempat menuliskan komentar saat Syifa Hadju tengah melakukan siaran langsung di TikToknya. Dalam kesempatan itu, netizen tersebut mengatakan bahwa mereka sempat memergoki Rizky Nazar berada di sebuah restoran di Bali bersama Salsha.

"Kak, aku ketemu Rizky di La Favela," kata netizen dengan akun @carooo***.

"Syifa kamu harus tau Rizky sama Salsha di Lafel," timpal @jaq***.

Syifa Hadju dan Rizky Nazar dirumorkan putus (Foto: TikTok)





Tak hanya sampai disitu, netizen lain pun mengatakan bahwa dia melihat Rizky Nazar dan Salsha tengan berpelukan mesra.

"Ketemu Rizky sama Salshabilla peluk-pelukan mesra banget," tutur ciup***.

Sontak saja, unggahan yang beredar di itu langsung ramai dikomentari oleh netizen. Terlebih, Salsha juga dituding sempat menjadi orang ketiga dari hubungan Ibrahim Risyad alias Ohin dengan Dewi Paramita atau Mici.

"Cipaaa akuuuuu semoga ga bener ya allaah.. mana ngikutin mereka berdua dr awal pdkt sampe skrg ga ikhlas bgt ya allah klo bnr mo nangisss," libraa;***.