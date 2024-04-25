Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Asmara Syifa Hadju dan Rizky Nazar Dirumorkan Kandas, Nama Salshabilla Adriani Terseret

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |13:01 WIB
Asmara Syifa Hadju dan Rizky Nazar Dirumorkan Kandas, Nama Salshabilla Adriani Terseret
Syifa Hadju dan Rizky Nazar dirumorkan putus (Foto: Instagram/syifahadju)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara Syifa Hadju dan Rizky Nazar dikabarkan telah kandas. Rumor tersebut muncul usai Syifa mendadak menghapus semua foto kebersamaannya dengan sang kekasih dari Instagram pribadinya.

Mengikuti rumor kandasnya asmara Syifa dan Rizky Nazar, beredar pula kabar yang menyebut bahwa aktor 28 tahun itu selingkuh. Nahasnya, nama Salshabilla Adriani ikut terseret dalam kabar kandasnya cinta Rizky Nazar dan Syifa.

Awalnya, salah satu netizen sempat menuliskan komentar saat Syifa Hadju tengah melakukan siaran langsung di TikToknya. Dalam kesempatan itu, netizen tersebut mengatakan bahwa mereka sempat memergoki Rizky Nazar berada di sebuah restoran di Bali bersama Salsha.

"Kak, aku ketemu Rizky di La Favela," kata netizen dengan akun @carooo***.

"Syifa kamu harus tau Rizky sama Salsha di Lafel," timpal @jaq***.

Syifa Hadju dan Rizky Nazar

Syifa Hadju dan Rizky Nazar dirumorkan putus (Foto: TikTok)


Tak hanya sampai disitu, netizen lain pun mengatakan bahwa dia melihat Rizky Nazar dan Salsha tengan berpelukan mesra.

"Ketemu Rizky sama Salshabilla peluk-pelukan mesra banget," tutur ciup***.

Sontak saja, unggahan yang beredar di itu langsung ramai dikomentari oleh netizen. Terlebih, Salsha juga dituding sempat menjadi orang ketiga dari hubungan Ibrahim Risyad alias Ohin dengan Dewi Paramita atau Mici.

"Cipaaa akuuuuu semoga ga bener ya allaah.. mana ngikutin mereka berdua dr awal pdkt sampe skrg ga ikhlas bgt ya allah klo bnr mo nangisss," libraa;***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/33/3034069/salshabilla_adriani-BQGY_large.jpg
Deretan Mantan Pacar Salshabilla Adriani Sebelum Dipinang Ibrahim Risyad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/33/3034030/salshabilla_adriani_dan_ibrahim_risyad-Bgir_large.jpg
Salshabilla Adriani Mengaku Tak Ingin Buru-Buru Punya Anak Usai Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/33/3033506/salshabilla_adriani_dan_ibrahim_risyad-Xmwz_large.jpg
Salshabilla Adriani Tunda Bulan Madu Bareng Ibrahim Risyad Lantaran Sibuk Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/33/3033397/salshabilla_adriani-zoYR_large.jpg
Salshabilla Adriani Ungkap Alasan Tutupi Rencana Pernikahan Selama Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/33/3032716/salshabilla_adriani-9HBE_large.jpg
Salshabilla Adriani Bicara Pernikahan di Indonesian Television Awards 2024, Bakal Gelar Resepsi Selanjutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/33/3031731/salshabilla_adriani_dan_ibrahim_risyad-FYUI_large.jpg
Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad Rahasiakan Hubungan Sejak Setahun Lalu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement