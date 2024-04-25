Anwar Fuady Bakal Nikahi Wiwiet Tatung pada Juli 2024

JAKARTA - Anwar Fuady baru saja bertunangan dengan kekasihnya, Wiwiet Tatung. Bahkan pernikahan keduanya akan berlangsung pada Juli 2024 mendatang.

Diusianya yang ke 77 tahun, Anwar merasa sangat membutuhkan pendamping hidup. Dengan bahagia, dia pun menceritakan perjalanan cintanya dengan Wiwiet Tatung yang sejatinya sudah bersemi sejak lama.

"Memang udah kenal lama, dari zaman dia masih kecil udah kenal saya. Dia dari kecil itu udah tergila-gila sama saya. Karena saya keren banget lagi muda, tua aja keren begini kan. Cuma dasar nggak jodoh aja," ujar Anwar Fuady dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Sejatinya, kata Anwar, pertunangannya dengan Wiwiet berlangsung pada 2023. Dia pun menyebut bahwa pernikahannya dan Wiwiet akan berlangsung tahun ini.

"Ya mulai dari tahun lalu, karena hidup harus terus berjalan. Saya ya namanya juga sudah tua kan butuh ada yang menemani, tentu teman hidup, jadi bersamalah kita sampai tutup usia," jelas Anwar.

Anwar Fuadi akan menikah lagi pada Juli 2024 (Foto: Instagram/fuady_47)

"Satu tahun setengah (pengenalan keluarga), Insha Allah nikahnya bulan Juli, nanti diundang semua," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Anwar juga menceritakan alasannya memilih Wiwiet sebagai pendamping hidupnya. Pasalnya, dia kagum dengan kecerdasan sang kekasih sejak dulu.

BACA JUGA: Anwar Fuadi Ungkap Alasan Dukung Ganjar Pranowo Jadi Presiden 2024

"Pertama pinter, saya kan cerdas, ya kan. Kalau nggak cerdas nggak jadi doktor, saya memilih yang cerdas, nah ini melengkapi kriteria saya. Cerdas, cantik, berwawasan, sebab, dia perempuan pertama di Palembang yang sekolah di London, belum ada waktu zaman itu," ucap Anwar.

Pemain film Kiamat Sudah Dekat itu juga menyebut Wiwiet merupakan sosok yang humoris. Hal itulah yang membuat dirinya makin jatuh cinta kepada calon istrinya itu.