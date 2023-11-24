Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

2 Tahun Menduda, Anwar Fuadi Kenalkan Calon Istri

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |08:46 WIB
2 Tahun Menduda, Anwar Fuadi Kenalkan Calon Istri
Anwar Fuadi kenalkan calon istri (Foto: Instagram/fuady_47)
JAKARTA - Aktor senior Anwar Fuady tampaknya akan melepas status dudanya usai ditinggal istri tercinta, Farida pada Juli 2021 lantaran Covid-19. Pria 76 tahun itu bahkan tak segan memperkenalkan calon istrinya di hadapan awak media.

Dikutip dari tayangan Intens Investigasi, bintang film Kiamat Sudah Dekat ini bahkan memamerkan kemesraannya dengan wanita bernama Wiwiet Tatung saat hadir di acara Pempek Expo. Bahkan kehadirannya di acara tersebut merupakan bentuk dukungannya untuk sang calon istri.

"Hari ini adalah Pempek Expo yang ketiga. Sebenarnya ini bukan acara saya, ini acara calon istri saya, Ibu Wiwiet Tatung," ujar Anwar sambil merangkul calon istrinya.

"Saya hanya sebagai Ketua Dewan Penasihat, tapi yang punya acara ini Ibu Wiwiet Tatung," sambungnya.

Anwar Fuady

Sebagaimana diketahui, istri Anwar Fuady wafat pada 18 Juli 2021 di usia 69 tahun. Selang tiga hari setelah istrinya meninggal dunia, Anwar juga ditinggal putranya, Ferry Senapati yang juga meninggal dunia lantaran Covid-19.

Meski sudah memperkenalkan Wiwiet sebagai calon istrinya, Anwar tak memberikan bocoran terkait kapan ia akan kembali menikah. Termasuk apakah keduanya sudah mempersiapkan hari bahagia tersebut atau belum.

(van)

