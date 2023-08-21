Advertisement
Anwar Fuadi Ungkap Alasan Dukung Ganjar Pranowo Jadi Presiden 2024

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |15:15 WIB
Anwar Fuadi Ungkap Alasan Dukung Ganjar Pranowo Jadi Presiden 2024
Anwar Fuadi beri dukungan untuk Ganjar Pranowo jadi Presiden 2024. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anwar Fuadi menilai Ganjar Pranowo sosok terbaik untuk memimpin Indonesia di 2024. Hal itu diutarakan sang aktor dalam acara Negeri Merdeka Menari yang digelar Gabungan Seniman Indonesia (GSI), pada 20 Agustus silam. 

“Beliau sederhana, cerdas, pintar, berpendidikan, baik, dan pantas untuk dijadikan presiden. Dari acara ini terlihat, dukungan yang mengalir untuk beliau dari teman-teman artis,” katanya kepada MNC Portal Indonesia. 

Anwar Fuadi berharap, Ganjar Pranowo bisa membawa Indonesia ke arah lebih baik jika nanti terpilih sebagai Presiden 2024. Salah satunya dengan membuka ruang berkarya lebih luas bagi seniman. 

“Seniman bukan pengemis. Jadi harus dibantu untuk bisa terus berkarya,” tutur sang aktor menambahkan. 

Untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024, Anwar Fuadi terlibat aktif dalam meramaikan pentas Negeri Merdeka Menari yang digelar GSI. Dia berpartisipasi di catwalk, acara syukuran, kumpul seniman lintas kesenian, hingga perlombaan HUT ke-78 RI.*

(SIS)

