5 Anak Artis yang Jadi Korban Kekejaman Pengasuh

JAKARTA - Tak banyak orang yang beruntung soal mendapatkan pengasuh anak. Hal itu membuat sejumlah artis ini harus mengalami kekecewaan lantaran anak mereka menjadi korban dari kekejaman pengasuh.

Nahasnya, anak-anak artis ini tak hanya mendapatkan kekerasan verbal dari pelaku, tetapi juga fisik. Nahasnya, ada yang sampai mengalami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Berikut, anak artis yang jadi korban kekejaman pengasuh:

Pengasuh anak bungsu Nindy Ayunda bernama Lia sempat melakukan kekerasan pada putrinya. Bahkan Akifa Dhinara sempat dipukul, ditarik dan juga dicubit oleh sang pengasuh.

Akibatnya, pengasuh anak Nindy divonis hukuman penjara selama enam bulan dan denda Rp30 juta. Bahkan gegara tindakan kasar sang pelaku yang tertangkap CCTV, anak Nindy sempat menjadi pribadi yang pendiam dan tak percaya diri.

Pasangan artis Jevier Justin dan Tiffany Orie memiliki seorang anak istimewa bernama Shannuel Favory Justin. Saat mereka tengah pergi ke Amerika untuk mengambil alat terapi milik sang putri yang mengidap cerebral atrophy, pengasuhnya kedapatan menganiaya anaknya.

Penganiayaan anak Jevier dan Tiffany Orie ini bahkan terlihat oleh keduanya melalui CCTV. Kala itu, sang pengasuh terlihat menganiaya Shannuel dengan mengguyur gadis kecil itu dengan air dingin hingga kondisinya kedinginan dan tubuhnya pun membiru.

Tak hanya itu, putri Jevier juga dipaksa untuk makan, memelintir tangan, digulingkan ke bak mandi, hingga rambutnya pun dijambak oleh sang pengasuh.

3. Roger Danuarta dan Cut Meyriska

Anak pertama pasangan Roger Danuarta dan Cut Meyriska, Shaquille Kaili Danuarta, sempat mengalami tindak kekerasan dari pengasuhnya. Diketahui, Shaquille sempat disakiti secara fisik, mulai dari dipukul hingga tangannya dijepit ke mobil.